23 jun 2019

Compartir en google plus

La boda de Belén Esteban tenía que ser también comentada por alguna polémica. De eso no cabía duda. Ahora bien, que hasta la Policía haya tenido que ir hasta allí ya es 'too much'. Pues sí, y ha sido por unos fotógrafos que intentaban captar en exclusiva los detalles de la boda para fastidiarle a Belén la exclusiva de su boda en el 'Hola'.

A tan sólo unos días de la boda Diego Arrabal amenazaba a Belén Esteban sobre su intención de captar todos los detalles posibles con el objetivo de su cámara. Obviamente él no estaba invitado pero aseguraba que iba a estar más presente que nunca y al parecer así ha sido.

"Tengo mi equipo de cámaras, tengo a varios compañeros trabajando y se va a llevar una gran sorpresa Belén y todos los invitados", decía en colaborador de 'Viva la vida' que intentaba conseguir su exclusiva gracias a una grúa a la que estaba subido. ¿Nos hemos vuelto todos locos? No. Esto es normal.

El mismo colaborador ha sido el que ha contado que la Policía Nacional ha irrumpido en el enlace de Belén Esteban y Miguel Marcos. Dos de sus fotógrafos han incumplido las normas de seguridad y, obviamente no iban a pasar desapercibidos. Aunque todavía se desconoce dónde se encontraban exactamente y por qué se armó semejante revuelo por su presencia. Bueno, exceptuando sus intenciones.

Jorge Javier Vázquez se ha encargado de dar más detalles de este percance que ha sucedido en la boda de Belén Esteban y ha aclarado que fueron los mismos fotógrafos los que han llamado a la Policía por el trato que estaban recibiendo en la finca La Vega de Henares donde Belén celebraba su enlace. Y, por si fuera poco, Arrabal asegura que tiene una memoria con 1.000 fotos donde está ¡el vestido de novia de Belén Esteban!

Más noticias sobre al boda de Belén Esteban

- Todos los detalles que se conocen de la boda de Belén Esteban

- La advertencia de María Patiño a Carmen Borrego para la boda de Belén Esteban

- Las primeras palabras de Belén Esteban tras la boda