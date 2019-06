23 jun 2019

¡Belén Esteban se ha casado! Ha dado el "Sí, quiero" a Miguel y por fin, como dice ella, puede decir mi marido. Aunque todos sigamos pensando que va a ser "mi Miguel" lo que más escuchemos. Y, en medio de todo el ajetreo de su boda, Belén ha sacado un momento, como princesa del pueblo que es, para saludar a la audiencia y decir sus primeras palabras en directo.

Jorge Javier Vázquez, arrepentido de no quedarse en la boda e irse a trabajar, le preguntó cuánto de bien se lo estaba pasando y Belén sin ningún pudor contestó: "Sí, me lo estoy bien. Ya ha acabado el convite y me estoy cambiando de vestido y vamos a la fiesta que era también lo que tenía ganas, sinceramente te lo digo". Además, según cuenta el colaborador, el buen rollo entre la gente era tan notable que hacía que no quisieses salir de allí ni por un segundo.

"Ha estado todo muy bien, muy bonito y deseando compartir con la gente. Cuando salga la revista 'Hola' saber si les gusta o no les gusta", dice la novia emocionada que ha vendido su boda en exclusiva y estamos todos atentos a la súper exclusiva. Y, aunque Kiko Matamoros ha intentado destrozarla, esta exclusiva es una de las más esperadas en toda España.

Para más, va a dar mucho de sí la boda del corazón del año: "Me han dicho que tengo la finca hasta la hora que quiera así que no sé, me voy a acostar muy tarde la verdad". ¡Ole, ole! Belén Esteban piensa pasárselo en grande con todos sus amigos y familiares. "Todavía no ha acabado mi boda, pero sí, esta es la boda que yo quería tener", cerraba emocionada su discurso.

Más noticias sobre la boda de Belén Esteban

- La advertencia de María Patiño a Carmen Borrego para la boda de Belén Esteban

- Todos los detalles que se conocen de la boda de Belén Esteban

- Kiko Matamoros intenta destrozar la exclusiva de la boda de Belén Esteban