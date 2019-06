23 jun 2019

Cuánto le gusta a Lady Gaga generar polémica, y lo sabe. ¡Y más nos gusta a nosotros! Ahora vuelve al foco de atención por besarse con otro hombre casado que no es Bradley Cooper. ¿Qué pensabas que ya había sustituta para Irina Shayk? Pues no. La historia de Lady Gaga es otro rumor más que la cantante tardará nada en destapar.

Después de su rodaje y éxito de la película 'A Star Is Born' ('Ha nacido una estrella') junto a Bradley Cooper, y separarse del que iba a ser su futuro marido, Christian Carino, Lady Gaga vuelve a tener otro encuentro demasiado extraño con un hombre casado y en público. Es decir, el rumor no es el beso, porque tenemos foto, es qué hay entre ellos dos.

Resulta que, durante una de sus actuaciones de 'Jazz & Piano' en Las Vegas, Lady Gaga se besó con Brian Newman, su trompetista. Él se le acercó durante la actuación de 'Fly me to the Moon', pero no fue hasta la canción de 'Darling, Kiss me' ('Cariño, bésame') en la que él, con la mano de ella tomada, empezaba a besarle y mirarle intensamente. Cuando acabaron la canción, ella se le acercó y le besó y ¡él le correspondió!

Lady Gaga passionately kisses married bandmate live onstage in Vegas after Bradley Cooper rumours https://t.co/VOphle6Mcupic.twitter.com/MsAhtoyiia — usatodaypost (@usatodaypost2) 20 de junio de 2019

Sin embargo, que no cunda el pánico que, si por alguna casualidad remota, Lady Gaga fue la causante de la ruptura del matrimonio de Bradley Cooper e Irina Shayk, este matrimonio está a salvo de los encantos de Gaga. Según anuncian en 'Us Weekly': "No hay nada que ver aquí. Gaga es una artista y (el beso) fue una parte juguetona y inofensiva de su show. Desde hace años ella y Brian tienen una amistad increíble y se ven mutuamente como familia". De hecho, confirman que la cantante es la madrina de su hija.

