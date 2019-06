22 jun 2019

¡Hoy se casa Belén Esteban! Es 22 de junio de 2019 y la princesa del pueblo va a dar el sí quiero a Miguel Marcos, el hombre que le salvó la vida. De esos 270 invitados de la boda de Belén Esteban, cómo no, irás las antiguas colaboradoras que tantos problemas han tenido con 'Sálvame' últimamente: Las Campos.

Carmen Borrego y Terelu Campos se han despedido de 'Sálvame' al parecer para siempre. La primera de ellas por unos tensos encontronazos con compañeros del programa, por las críticas, la excesiva exposición en televisión y una polémica que fue definitiva para su abandono: el tartazo de Payasín y la mentira de su reposo médico. Y, aguantando todas las presiones que le propiciaba su hermana, Terelu Campos decidió abandonar también el programa especialmente porque necesitaba alejarse y recuperarse definitivamente su salud.

Nada más decir que se marchaba para siempre se sometió a una reconstrucción de pecho que no había anunciado previamente. Esa ausencia de la presión mediática que supone 'Sálvame' hizo que la convivencia fuese soportable y que pasase su operación sin nervios y sin pensar en el qué dirán. Volvió única y exclusivamente al 'Deluxe' para despedirse. Hoy se reencontrarán con todos sus compañeros aunque Terelu ya lo hizo en la despedida de soltera de Belén Esteban.

Belén pidió a sus compañeros que todos estuviesen en paz y pudiesen disfrutar de ese día que tanto significaba para ella. Sin duda, todos han dado su palabra y el mismísimo Kiko Hernández, que dio la exclusiva de las mentiras de Carmen Borrego le dijo que antes se cortaba la cabeza que arruinar el día más importante de su vida. Así que para romper el hilo, María Patiño también ha querido tener unas palabras para las excompañeras que se reencontrarán hoy.

"Las Campos, tanto Terelu como Carmen Borrego van a acudir y por supuesto María Teresa Campos. Carmen si me está viendo que esté tranquila que no va a pasar nada. Payasín no está invitado a la boda. Por poner algo de humor, claro", dijo entre broma y broma con toda la verdad por delante a la colaboradora que le saludaba desde la finca donde Belén Esteban celebrará su magnífica boda.

