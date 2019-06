22 jun 2019

Belén Esteban ya ha confesado que va a vender su boda en exclusiva y ¡hay detalles! Pero, cómo no, siempre tiene que haber algún tipo de topo en 'Sálvame' y esta vez ha sido Kiko Matamoros que ha intentado menospreciar su boda y el interés de la revista 'Hola' que será la afortunada de llevarla.

Muy atrevido, aprovechando que Belén Esteban no estaba en plató, Kiko Matamoros entró por teléfono en 'Sálvame' para destapar las verdaderas intenciones de 'Hola' por la boda de Belén. En resumidas cuentas, Kiko insinúa que el interés de 'Hola' no es por el evento sino por sacarle ventaja a sus competidoras con una exclusiva de la boda de la princesa del pueblo. Eso sí, ha aceptado TODAS las exigencias de Belén Esteban.

"Te lo aseguro, mi fuente es muy cercana a la revista 'Hola' –empezaba diciendo Kiko Matamoros– Evidentemente la revista 'Hola' ha aceptado todas y cada una de las condiciones que ha puesto Belén Esteban sobre la mesa. Esto puede tener dos lecturas, es decir, que fuerza tiene el personaje que aceptan todo lo que propone y están encantados, o les interesa muy poco la boda y lo único que les interesa es que no la tenga la competencia. La revista 'Hola' en los 5 últimos años ha perdido más de la mitad de números que vendía y no quiere seguir perdiendo. Y, evidentemente si la boda de Belén la da 'Lecturas' o la da 'Semana' pues a ellos le sale un roto", confesaba Kiko Matamoros sobre lo que les beneficia a la revista tener a Belén Esteban con su boda en exclusiva en el próximo número.

Es un comentario, en la parte correspondiente algo obvio porque si se le llama exclusiva es porque se diferencia del resto de sus compañeros y tiene en primicia una información. Pero lo peor fue decir que si han aceptado todo esto es porque les da exactamente igual lo que salga: "Tiene tan poco interés la revista 'Hola' en la boda que no manda ni a sus fotógrafos. Les importa tan poco el material que ni sus propios fotógrafos van a estar en la ceremonia ni en la boda. Belén le cede las imágenes con los fotógrafos que Belén tiene contratados para hacer el reportaje de su boda", zanjaba mientras los colaboradores desde 'Sálvame' le atacaban por las informaciones que estaban dando.

"Les importa tan poco que no va a ser ni portada", terminaba. Mientras María Patiño se preparaba para tomar la palabra y, después de admitir que no sabe si será portada o no, filtró que semejante dinero no pagan sólo por sacar el número antes que el resto de revistas competidoras.

