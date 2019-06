23 jun 2019

Después de la advertencia de María Patiño a Carmen Borrego para la boda de Belén Esteban, llegó el esperado momento del reencuentro. Rafa Mora ha contado desde el plató del 'Deluxe' cómo fue el reencuentro, especialmente, entre Kiko Hernández y Las Campos que se encontró una a una. ¿Hubo final feliz?

"Yo he vivido un momento de bastante tensión", comenzaba diciendo Rafa Mora antes de soltar un spoiler de lo que estaba por venir y llevarse la reprimenda de Jorge Javier Vázquez. Resulta que él ha sido el primero que estaba junto a Kiko Hernández cuando llegó Carmen Borrego y le tocó vivir la misma experiencia que el archienemigo.

"Hay un momento en el que yo estoy con Kiko Hernández. Estamos en el hall y entra Carmen con su marido. Carmen ve a Kiko, me ve a mí, y sigue hacia adelante. Sin saludar. Por norma saluda quien llega. Si tú estás en un sitio quien llega saluda. La cosa se queda mal. Avanza el cocktail y hay un momento en el que tengo a Kiko a dos metros y se acerca Terelu. Se acerca, está hablando con Kiko, veo que hacen las pases, hay un trato cordial y se va. A los pocos minutos se acerca Carmen Borrego, han estado hablando y se han despedido bien. La última por venir ha sido María Teresa Campos", ha contado con todo detalle Rafa Mora que prometió que no metería cizaña desde el plató.

Para más ha querido aclarar: "Ha habido un ambiente brutal. Sí que es cierto que aunque ha habido un poco de tensión, Carmen ha aclarado a Kiko que ella no ve de lejos y que realmente no era que no lo quería saludar, simplemente que a 5 metros no le ha visto". ¿Se lo creerá Kiko Hernández? Lo veremos próximamente en plató.

