25 jun 2019

Gema López y Jorge Javier Vázquez se han enfadado en el plató de 'Sálvame' por tener opiniones contrarias respecto a su compañera Chelo García Cortés en 'Supervivientes'. Pero no ha sido la disparidad de pensamientos lo que ha hecho que los dos se enfadasen sino un comentario del presentador lo que hizo que Gema se fuese del plató.

"Yo quiero que venga mi familia a verme. Quiero igualdad, que se me trate como a los demás y sino que me manden a mi casa. Yo puedo aguantar aquí lo que me echen, carros y carretas, puedo dejar de comer pero me jode un huevo que no venga Marta a verme. Llevo no sé cuantas semanas pidiendo oír la voz de Marta, pero yo quiero que venga Marta", decía Chelo García Cortés en un video que abriría una brecha entre sus compañeros de 'Sálvame'.

"A mí no me gusta esta Chelo. Esas exigencias, conoce lo que es un programa de televisión, ese punto que tiene de soberbia y de compararse con otros… No todos son iguales” decía Jorge Javier a lo que Gema contestaba que no estaba de acuerdo. "Yo no estoy de acuerdo. Bueno se supone que todos van por el mismo premio y yo estoy allí pasando la misma hambre", decía la colaboradora.

Sin embargo, el presentador no daba crédito a lo que decía su compañera y le discutía con un: "Gema me parece para darme cabezazos. Es un programa de televisión, yo como director de televisión decidiré quién va". Pero la cosa no quedaba ahí pues Gema defendía que "Las quejas son partes del concurso. Las quejas han sido vídeos también".

Y ahí es cuando llega el comentario de Jorge Javier Vázquez que hace que Gema se levante y se vaya del plató: "Como compañera que te tengo respeto, ahora no te tengo ninguno". A lo que ella contestaba con un "Entonces me levanto y me voy si no me tienes respeto y termino el programa". El concurso de Chelo ha conseguido abrir muchas brechas entre sus compañeros y sino que se lo digan también a Mila Ximénez.

Más noticias sobre 'Sálvame'

- La confesión más dolorosa de Jorge Javier Vázquez

- La advertencia de María Patiño a Carmen Borrego para la boda de Belén Esteban

- El emotivo discurso de María Patiño en la boda de Belén Esteban