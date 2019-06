23 jun 2019

La boda de Belén Esteban ha estado llena de momentos emotivos como también algunos un poco truculentos. Pero, ahora mismo, hablemos del discurso que le ha dedicado María Patiño que le pidió expresamente dedicarle unas palabras el día de su boda. Según Jorge Javier Vázquez fue un poco duro, pero María defiende que es simbólico en un día tan especial.

"Le pedí a Belén Esteban que quería leer unas palabras y quería compartirlo con ustedes. Estas palabras ya las leí hace tiempo en una boda civil que fue televisada y me pareció tan bonito que logré gracias a unas compañeras volver a rescatarlo y me llamaron para leer" contaba la presentadora en su programa 'Socialité' al que ha asistido sin falta a pesar de haber llegado a dormir a las 4 de la mañana.

Y ha hecho tal y como hizo ayer en su boda pero para su audiencia: "Me levanté de mi sitio y me puse justo en frente de los novios. Los novios estaban a mi derecha y me dirigí a ellos pues era una lectura para ellos":

"Puede que no seas su primero, su último o su único. Ella amó antes, ella puede amar de nuevo, pero si ella te ama ahora qué más importa. Ella no es perfecta, tú tampoco y los dos tal vez nunca podréis ser perfectos juntos, pero si ella puede hacerte reír, hacerte pensar las cosas dos veces y hacerte admitir que eres humano y que cometes errores, aférrate a ella y dale lo más que puedes. Ella puede que no piense en ti cada segundo del día pero te dará una parte de ella que sabe que puede ser roto: su corazón. No la lastimes. No trates de cambiar su forma de ser. No analices y no esperes más de lo que puede dar. Sonríe cuando ella te haga feliz, hazle saber cuando ella se hace enojar y extráñala cuando no esté allí".

Estas palabras fueron obra de Bob Marley. No están en ninguna de sus canciones pero para María eran más que acertadas para ponerle un sello a esta unión. "Viene a hablar es la simbología de que una relación de pareja debe de ser siempre libre y no podemos pretender cambiar a la persona que decidimos comenzar un camino que es lo que implica el matrimonio". Qué suerte tienes Belén de tener compañeras y amigas como María Patiño.

