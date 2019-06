26 jun 2019

Los concursantes de 'Supervivientes 2019' llevan ya más de dos meses de encierro en la isla. Y las fuerzas empiezan a flaquear. Las físicas, por supuesto, pero también las mentales. Todos echan de menos a sus familias, y ayer Colate Vallejo-Nágera lo puso de manifiesto mandando unas emotivas palabras a su hijo, Andrea Nicolás.

Colate ha pasado unos días especialmente complicados tras fracturarse la clavícula y tener que pasar unos días aislado de sus compañeros. Ayer, para animarle, Carlos Sobera le dio la oportunidad de mandar unas palabras a sus seres queridos cuando contactó con él desde 'Tierra de Nadie'.

"No he parado de pensar ni un minuto en él. He vivido cosas que estoy deseando contarle. Tengo tantas historias que contarle… que no puedo quererle más y me muero de ganas de volver a estar con él. Me muero por abrazarlo y estar con él", era el mensaje con el que no podía contener la emoción.

Una vez pasado ese momento tan especial, Sobera le daba buenas noticias. El presentador leía su parte médico: "Tu evolución está siendo favorable haciendo ejercicios de rehabilitación y casi sin dolor. Se te realizará un nuevo control radiológico para evaluar la evolución de tu clavícula".

Colate fue padre junto a Paulina Rubio hace casi nueve años. De hecho, el pequeño ha sido siempre un punto de disputa en los tiras y aflojas que han tenido desde que decieron romper su relación en el ya lejano 2012.

