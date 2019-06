26 jun 2019

Noelia López sigue tratando de digerir el golpe más duro que le ha dado la vida. La viuda de José Antonio Reyes no puede sacarse de la cabeza ese accidente de tráfico que el pasado 1 de junio se llevó la vida del futbolista y que va a dejarla marcada para siempre. A ella y a todos sus familiares y amigos.

Mientras la investigación sigue su curso -y tras haber pedido a los medios de comunicación cautela y respeto en lo que no salen las conclusiones definitivas sobre qué paso exactamente-, ella sigue recordando al deportista en sus redes sociales con imágenes que dejan patente cómo era Reyes en la intimidad.

Lo último que ha querido mostrar a sus 'followers' es un vídeo en el que se puede ver a José Antonio disfrutando de la menor de sus hijos, ejerciendo de padre en uno de esos ratos libres que le dejaban los partidos y los entrenamientos con el último equipo en el que recaló, el Extremadura de Almendralejo.

Era en sus 'stories' donde mostraba una grabación de Reyes, del pasado 28 de mayo, en la playa junto a la pequeña. Sobre el mismo escribía un "lo que daría yo" más que contundente acerca del tremendo dolor que sigue sintiendo y que jamás podrá terminar de mitigar.

Poco después, Noelia colgaba un texto de desahogo también en esos 'stories' de la misma red social. "Cerca, bien cerca. Estoy... en algún lugar estoy. No puedes tocarme asi como no se puede tocar el amor... pero si puedes sentirlo. No. No estoy entre la tierra. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro. Estoy en la carita de quien ha nacido", comienzan esas líneas que escribe bajo el título de 'No me he ido.'

No es locura. Estoy aquí"

"¿Escuchas el eco que se produce cuando ríes? Ese soy yo. Estoy, creeme que estoy. No tan lejos. No me busques tan lejos. Estoy cerca, bien cerca, a tu lado. Te sostengo cada vez que quieres caer. Te acaricio cada vez que comienza a doler. Yo sé que me sientes, yo te conozco, yo te veo. No es locura. Estoy aquí", prosigue antes de continuar: "Cerca, bien cerca. No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento".

"Solo muere quien es olvidado. Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado... tan solo me adelanté un poco en el paso... Y volveremos a estar juntos. Cuándo nos reencontraremos, solo Dios lo sabe. Mientras tanto estaré aquí, a tu lado. Cerca, bien cerca... hasta el último día de tu viaje", añade concluyendo la psicóloga.

