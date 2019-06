27 jun 2019

La revista 'Diez Minutos' publicaba ayer unas fotos en las que se podía ver muy acaramelados a Gemma Mengual y Andrés Velencoso. Nada más ver aquellas instantáneas, todos nos quedábamos en 'shock'. Sobre todo, porque a la nadadora la hacíamos felizmente casada. Y porque en una de las imágenes se podía ver cómo se besaban.

O eso pensábamos, porque ella ha salido, rápidamente, a desmentirlo. Primero fue con unas declaraciones a Vanitatis en las que culpaba al ángulo desde el que estaban tomadas de que pareciera lo que no era. En las mismas, pedía respeto para su familia, a pesar de que su matrimonio con Enric Martín, con quien se casó hace poco más de un año tras diez años juntos y dos hijos en común, ha saltado por los aires.

Mengual concedía, posteriormente, unas declaraciones mucho más extensas al diario 'La Vanguardia' para ahondar en ese desmentido y dejar claro que, si bien es cierto que le une una amistad a Velencoso desde hace años, entre ellos no hay nada que cruce la línea de lo sentimental.

Entre nosotros no hay nada"

"Estoy muy sorprendida. No sé qué se ve en las fotos porque aún no he visto la revista pero nada de besos apasionados ni mucho menos. Conozco a Andrés, evidentemente, pero esa noche estábamos acompañados de más gente. Él es muy bromista y estaba jugueteando, vamos a decirlo así, pero entre nosotros no hay nada", eran esas palabras con las que desmentía la relación al periódico catalán.

Gemma aprovechaba la ocasión para confirmar que ha roto con Enric. El pasado mes de febrero ya saltaron los rumores de que podrían estarse separando, sin embargo, fue ella misma quien quiso disiparlos, asegurando que todas las parejas pasan "por peores y mejores momentos".

