27 jun 2019 sara corral

Compartir en google plus

Tras el último bombazo sobre el supuesto embarazo de la hija de Raquel Bollo, Alma Cortés, la colaboradora no ha parado de recibir advertencias de sus compañeros, mientras que ella no ha manifestado nada acerca de la noticia.

La joven Alma se habría quedado embarazada a la edad de 19 años de su novio Juan José, procedente de Jerez de la Frontera, haciendo a su madre abuela por primera vez.

Ayer, en el plató de 'Sálvame', la noticia era más que comentada bajo los ojos de la colaboradora que no quiso manifestarse. Kike Calleja la advirtió de algo que la dejó perpleja.

"A mí me consta que la noticia es cierta, y que la ha manejado más de una persona, y yo Raquel te voy a decir una cosa, no puedo decirte quién, pero que tengáis mucho cuidado, porque tenéis una persona que es un topo dentro de tu familia", dijo el colaborador bajo la expectación del resto de presentes

"Te afectaría a tí, y en especial a tus dos hijos, de ahí sale la información de la gente que me lo ha contado", sentenció. Palabras a las que Jorge Javier Vázquez, el presentador, se sumo: "Tengo que decir que apoyando la versión de Kike, yo he indagado hoy y a mi me han dicho que las revistas normalmente suelen tener informaciones de tus hijos"

Declaraciones a las que Raquel ha contestado: "Ella es adulta y vera lo que tiene que hacer y lo que no".

Más sobre 'Sálvame'...

- Víctor Sandoval ataca a Marta Roca por su traición a Chelo García Cortés

- Belén Ro deja de hablar a Anabel Pantoja

- Carmen Borrego acerca posturas con sus excompañeros gracias a Belén Esteban