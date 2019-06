26 jun 2019

la tarde de ayer en 'Sálvame' fue de lo más entretenida para ese espectador que disfruta con el conflicto, pero de lo más tensa para los presentes en el plató. Primero asistimos a esa monumental bronca entre Mila Ximénez y Lydia Lozano. Después, a la revelación de que Belén Ro no se habla con Anabel Pantoja. ¡Y ni ella misma lo sabía!

Tras ese cruce de gritos, lágrimas y reproches entre Mila y Lydia, era el presentador, Jorge Javier Vázquez, quien sacaba el tema. "Me he enterado que Belén Ro no se habla con Anabel", eran sus palabras, antes las que la primera de ellas respondía con un "no lo puedo decir porque no lo sabe ni ella". Y añadía al respecto: "En la boda de Belén no se lo llegué a decir, pero le di alguna pista".

Esta no ahondaba en los motivos que habían llevado a este mosqueo, pero sí dejaba entrever que se trataba de un tema laboral. "Una falta de confianza por su parte", eran las enigmáticas palabras con las que no era clara, pero sí dejaba patente su enorme cabreo con su compañera de trabajo que no entendía nada de lo que estaba pasando.

"¿En serio vas a dejar de hablarme?", preguntaba una Anabel que añadía: "Te echo de menos porque te escribo y no me contestas". La contestación de Belén era en el más estricto tono de reproche: "Nos reímos para lo que te interesa compartir conmigo pero para otras cosas no".

¿Tardará mucho en perdonarla? O, al menos, ¿explicará los motivos que han llevado a esta situación?

