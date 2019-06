28 jun 2019

Las relaciones de pareja, aunque te traen las mayores alegrías, suelen ser muy complicadas. Imagínate si a eso le sumas la fama, las opiniones externas y las 'fake news'. Asraf Beno y Chabelita tienen siempre una oleada de noticias que afectan, especialmente, a su relación y él mismo se ha mojado hablando sobre ello.

Esta situación de crisis y tensión por culpa de los medios, la presión, las opiniones y exponerse sin filtros es también lo que llevó a una crisis a Santana y Melyssa que retransmiten minuto a minuto todo lo que viven juntos. Mientras estaban en el plató de 'MYHYV' repasaban sus momentos vividos y qué estaba sucediendo en su relación y Asraf se emocionó tanto que empezó a llorar desconsolado:

Asraf completamente desconsolado llorando por la presión de su relación con Chabelita pinit MEDIASET

"Me da pena la situación. De verdad que lo que tengáis que hablar, habladlo. Cuanto más lo hagáis público más daño os va a hacer. Siempre que dé su opinión gente, es malo para la relación. Siempre las cosas hay que hablarlas entre las dos personas. Lo que tengáis lo solucionáis vosotros y nadie más, porque sino…", decía el novio de Chabelita Pantoja en 'MYHYV' donde negaba que el estuviese viviendo ningún tipo de crisis con Chabelita.

Lo importante es que lo superamos todo" Asraf

"Me puse así en ese momento porque Melyssa y Santana habían tenido una relación pública, una relación con muchos problemas, la gente opinaba mucho y yo me sentía muy identificado con lo que les había pasado. Por los medios, y muchas cosas. A medida que iban contando la historia me sentía identificado y me puse mal, me puse así", cuenta en 'Ya es mediodía' donde, sin duda, ha dado una lección a todos los colaboradores y espectadores.

Asraf reconoce que él ha sido también de los que opinan, y es muy fácil pero una vez estás dentro "y ves la presión mediática se ve de otra manera". Eso sí, dice que de crisis con Chabelita nada: "Crisis con Isa para nada. Lo he pasado mal muchas veces por noticias que se han dado, noticias falsas. Y la gente piense "por interés" "somos infieles" "una pareja liberal", eso afecta".

Y, de momento, siguen aguantando todo lo que se viene. "Confiamos mucho en nosotros. Lo importante es que lo superamos todo. Estamos juntos y estamos bien", dice confiado y sonriendo, un semblante totalmente diferente a las imágenes de su llanto desconsolado. Esperemos que la presión mediática y su exposición no pueda con ellos.

Más noticias sobre Asraf y Chabelita

- Las fotos de Chabelita Pantoja en la cama con Asraf Beno

- Asraf Beno le ha sido infiel a Chabelita Pantoja

- La nueva traición de Kiko Rivera a Chabeita Pantoja por Irene Rosales