26 jun 2019

Chabelita Pantoja y Kiko Rivera siguen en su línea de estar enemistados por norma general. En alguna ocasión hay excepciones como el abrazo que vimos en 'Supervivientes' pero no suele ser lo usual. Lo normal es que estén peleados y que se traicionen, especialmente Kiko a Chabelita.

Cuando la pequeña del clan Pantoja, Chabelita, iba a viajar a Honduras para ver a Isabel Pantoja, ella fue la que tomó la batuta y le habló a Kiko para ir a ver a su madre y transmitirle que todo estaba bien. "Yo fui la que le habló a mi hermano, una vez más para ver a mi madre", explicaba ella en el programa de 'AR'. Sin embargo después de eso no ha habido más contanto de hermanos.

Y, si le sumas que Kiko Rivera no cuenta con ella para las celebraciones de familia, la brecha se sigue abriendo. Ella ya hizo comentarios en su momento sobre Irene Rosales y Kiko por los que se pidieron perdón y públicamente anunciaron que estaba todo bien. Sin embargo, ella no quiere ni mencionar a Irene y él no le invita a su fiesta de cumpleaños.

Kiko Rivera celebró un fiestón por el cumpleaños de Irene Rosales y Chabelita ni si quiera se había enterado. Cuando uno de los colaboradores de dicho programa le pregunta por el evento ella no tenía ni idea de qué le estaba hablando: "No sé. Como están las cosas ahora mismo tampoco era plan".

Sorprendido el reportero le insiste que habían arreglado las cosas entre ellos por Isabel Pantoja pero Chabelita aclara que eso es y seguirá siendo algo muy puntual. "Por el tema de mi madre pero hay cosas entre mi hermano y yo. Él no sigue distante conmigo, está normal. Ya hablaremos de las cosas que tengamos que hablar en el futuro. Con mi hermano", dice insistiendo en que es exclusivamente con Kiko con quien piensa hablar: CON IRENE NO.

