29 jun 2019

El pasado fin de semana se celebró la XVI edición de una de las pruebas solidarias en las que más personajes populares participan: las 24 horas Ford. En estos 16 años se han repartido, ya 1.700 millones de euros, destinados a 164 proyectos, que han beneficiado a más de 135.000 personas. Calentando motores, muchas caras conocidas.

Vanessa Romero Es mi tercer año. No puedo correr, debido a una lesión, pero vengo a apoyar. Es una iniciativa preciosa que ayuda a dar visibilidad a muchas causas solidarias.

Javier Fesser Yo vengo emocionado. Voy a competir por primera vez y en una carretera donde ¡no hay guardias civiles!

Guillermo Fesser Yo no me esperaba esto. Al que le gustan los coches es a Juan Luis (Cano), pero tiene un compromiso en Canarias y tengo que correr yo.

Enrique Arce Es mi segundo año y no será el último. El año pasado me quedé 16 de las 24 horas.

José Luis García Pérez yo creo que con este año, ya van seis.

Ramón Arangüena Yo gano, llevo 11.

Gema Hassen-Bey Estoy emocionada porque voy a dar la vuelta de honor. Me encanta, porque voy a ser la primera en correr en coche adaptado en el Jarama.

Matías Prats Soy debutante y me han metido en el embolao sin tener mucha conciencia, pero me apetece el plan.

C. ¿Costó que le convencieran?

M.Prats No. Siempre que me ofrecen algo solidario me apunto porque hay que arrimar el hombro. Lo que no saben es que conduzco coches automáticos y no tengo ni idea de meter marchas.

Santiago Segura Yo ya iba a venir el año pasado, pero no pude, vino Óscar Higares en mi lugar.

Óscar Higares A mí es que cuesta poco convencerme.

Mario Vaquerizo Cuando me llama la Fundación Pequeño Deseo, siempre acudo. Creo que este tipo de iniciativas hay que aplaudirlas, porque fomentan cosas bonitas. Se trata de poner buena cara y dar soluciones a las adversidades.

José Manuel Soto A mí me llamaron de la Fundación Pablo Horstmann y como me apunto a un bombardeo, aquí estoy.

Corazón ¿Cuál es su equipo?

G. Fesser Corro para la Fundación Gomaespuma, para un proyecto concreto, que queremos traer a España: Think equal (Piensa igual) creado por una cineasta inglesa, Leslee Udwin, para tratar de erradicar algo que tenemos en la cabeza, desde pequeños, que nos impide ver la igualdad de sexos, de razas… Está en 13 países ya y le parece bien que seamos nosotros los que empecemos aquí. Es un programa para que los niños aprendan a hablar con el que es distinto.

Alonso Caparrós Voy con NIPACE. Tratan y rehabilitan a personas con parálisis cerebral. Es un centro muy puntero, que necesita mucha tecnología y eso cuesta dinero.

R.Arangüena Con CNSE, Confederación estatal de personas sordas.

Juan Avellaneda Con la Fundación A LA PAR, que además de ayudar a incorporar al mundo laboral a personas con capacidades diferentes, han montado empresas para darles trabajo.

S. Segura Con APADEMA, que atiende a personas con discapacidad intelectual.

Melani Olivares Estoy con ABAQUR una Asociación que trabaja con equinoterapia, para niños con autismo. He podido ver el progreso de algunos y es brutal. Está formada por tres mujeres que lo han hipotecado todo. Unas valientes, que con lo que ganen hoy, invertirán en cursos y en contar con más gente para llevar adelante el proyecto.

Manolo Quijano Voy con NIPACE Fundación, que trabaja para mejorar las condiciones de los niños con parálisis cerebral.

Alba Lago Horizontes abiertos, ONG que busca la reinserción social de presos.

M. Prats Yo también, es la Fundación del Padre Garralda, un apoyo para la gente que ha cometido un error y quiere reinsertarse.

E. Arce Voy con ASPADIR, chicos con problemas de discapacidad, aunque en realidad son la alegría de la huerta. El año pasado ayudaron a cambiar ruedas, se portaron como unos campeones y le dieron a esto una vidilla brutal. Les quiero como si fueran familia.

J. Fesser Yo también corro para ASPADIR, una Asociación que he tenido la suerte de conocer a raíz de Campeones.

J.L. García-Pérez Yo, para la Fundación Pablo Horstmann, que quiere completar un hospital en Lamu (Kenya), para ayudar a los bebés que se infectan de VIH por transmisión vertical, al mamar.

Joel Bosqued Con la Fundación También, que apoya la inclusión social, a través del deporte y el ocio, para personas que tienen alguna discapacidad. A mí estos temas me ponen la piel de gallina porque hace años trabajaba con equinoterapia para gente discapacitada.

Irene Villa Yo, igualmente, vengo con la Fundación También, que es con la que hago deporte, monto en bici, esquío, hago piragüismo…

Poty Castillo Colaboro con Nupa. No sabía que existía una patología tan bestia como la de ser trasplantado múltiple. He conocido a un niño de cinco años que ha sufrido nueve trasplantes: hígado, pulmón, corazón... ¿De qué nos quejamos? La Paz es el único hospital en España donde se atienden estos casos. Esta Fundación ayuda a esas familias que vienen de fuera para que sus niños sean tratados en Madrid y que han pasado más del 80% de su vida hospitalizados.

C. ¿Qué es lo mejor que se van a llevar hoy de aquí?

M. Olivares Ver a tanta gente haciendo algo para otros.

M. Quijano Una experiencia muy bonita. Ves tan buen rollo, tanta energía…Todo tiene un halo cariñoso, solidario. Me voy a llevar un recuerdo precioso.

A. Caparrós Siento que ser popular cobra sentido con estas cosas.

R. Arangüena Solidaridad, compañerismo.

J. Avellaneda Es una gran toma de conciencia.

I. Villa Me encanta ver que tantas empresas y personajes públicos se solidarizan con causas que siempre he defendido, porque yo estoy en ese colectivo, pero que gente sin discapacidad se implique es un orgullo y un honor.

G. Hassen-Bey Lo mejor de hoy: que se junta una competición sana con la diversión y la ayuda.

Poty Yo me llevo un premio, el de estar con ellos. La medalla de oro de poder ayudar a estas familias. ¡Que hayan pensado en mí como embajador!

J.L. García-Pérez Te voy a ser sincero, yo espero cada año la llamada de Ford porque con pocas cosas me emociono y lo paso mejor.

S. Segura Yo me voy a llevar un disgusto si no doy la vuelta en el tiempo. No he podido entrenar y soy muy competitivo.

O.Higares Sobre todo el cariño de los voluntarios.

J.Fesser Esto para mí es una celebración de muchas cosas. Celebrarlo todo y encontrar una oportunidad en cualquier aventura de la vida para hacerlo, es, creo, el aprendizaje más grande que me he llevado del mundo de la discapacidad intelectual.

M.Vaquerizo Encontrarme con amigos y sobre todo, sentir la buena vibración que hay. A mí me gusta la felicidad, el buen rollo y las cosas bonitas.

M. Prats Compartir el día con gente divertida y colaborar en una buena causa.

A. Lago El compañerismo. Todos nos unimos por algo bonito. Esta carrera la ganamos todos.

C. Así es. Todos terminan ganando…

J.M. Soto Pero cuanto más, mejor, ¿no?

V. Romero Gane quien gane, al final vence la solidaridad.

C. Y no olvidemos el subidón de adrenalina, ¿o no le afecta la velocidad?

M.Vaquerizo La velocidad con felicidad es maravillosa (Risas).

J.Fesser Yo no corro nada, pero me ponen todas las multas del mundo. ¿Por qué?, no tengo ni idea. Conduzco con el culo apretao, porque sé que dos o tres me van a caer. Hoy, voy a relajarme.

G. Fesser Yo voy a ir como un taxista, con el codo fuera.

J. Avellaneda A mí me han dicho que de lo que se trata es de no gastar combustible.

M. Olivares Yo, por ellos, voy a no correr, porque hay que reservar gasolina, pero si me dejaran una vuelta sola para mí, para desquitarme…

Poty Yo soy un tío con ritmo, ¿no crees?

No sé si sería cuestión de ritmo, pero finalmente quien se hizo con la victoria fue NUPA, equipo liderado por Poty Castillo y Begoña Maestre. De los 116.000 euros a repartir entre las 12 ONG participantes, los 30.000 euros del ganador servirán para mejorar la calidad de vida de 300 niños con enfermedades raras. Enhorabuena a todos los participantes y, en especial, a Ford, por conseguir, un año más, que haya una clara vencedora de esta carrera: la solidaridad.

