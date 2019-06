15 jun 2019

Música, deporte y solidaridad, tres palabras que podrían, perfectamente, definir a Serafín Zubiri. Aunque, no sé si en ese orden…

"Yo diría que sí, en ese orden, porque sin la música, yo no sería nada. Es lo que me mantiene enganchado a la vida. El deporte es fundamental porque también me ayuda a ser lo que soy y sacar el máximo partido de mí mismo".

"Acabo de cumplir 55 años y estoy en mi mejor momento. Y la solidaridad la entiendo como algo que te hace trascender de ti mismo. Difícilmente podemos saborear la vida y darle importancia real a las cosas si no las compartimos con los demás".

Corazón En el ámbito deportivo ha hecho sus pinitos en paracaidismo, submarinismo, piragüismo, parapente, atletismo, puenting, montañismo, ciclismo en tándem, patinaje… ¿No tiene a nadie cerca que le frene?

Serafín Zuribi (Risas) A veces, yo mismo. Por ejemplo, cuando me llamaron para patinar, pensé: ¡cómo me voy a poner a hacer patinaje en línea! Dije que no, al principio, pero probé y le cogí el gustillo y lo mejor es que descubrí que me gustaba. Es una sensación que no me proporciona otro deporte, porque hago mucha bici, pero siempre es en tándem y es el piloto el que lo maneja todo. Cuando corro, igual, pero al patinar, sigo al capitán por oído y tengo una sensación de libertad, de estar solo, increíble.

C. Ha participado en '¡Mira quién baila!' y en 'Splash', programa de saltos desde trampolín…

S. Z. Lo difícil no era que yo no hubiera bailado nunca, sino que no tenía referencias visuales y no lo veía factible. Poty me hizo una prueba y me convenció de que sí podía. Y ¡llegué a la final!, a fuerza de voluntad y dedicación, pero eso es la vida, ¿no crees? Con los saltos pasó lo mismo, te lo plantean y te entra una sensación de vértigo increíble, pero conseguí tirarme de cabeza desde 7 metros y medio de altura. Ahora lo pienso y no me lo creo.

C. La música, que es su gran pasión, le ha llevado, con 8 discos en el mercado, a esa otra faceta de la que hablábamos: la solidaridad…

S. Z. A través de tu trabajo es como puedes aportar algo, cuando te llaman para colaborar con causas benéficas. Cuando estuve en ¡Mira quién baila! destiné el dinero del premio a dos causas: ‘África luz’, una Fundación que opera a niños en África y a la Fundación Juan Bonald, para un proyecto concreto en la India.

C. ¿Cree que corren buenos tiempos para la solidaridad?

S. Z. No sé si corren buenos tiempos para los valores importantes de la vida. Estamos en una sociedad excesivamente competitiva y con poca sensibilidad. La crisis económica también afectó, pero como dice la canción de Alejandro Sanz: "dar solamente aquello que te sobra, nunca fue compartir, sino dar limosna". Tienes que aprender a quitarte algo de ti mismo porque podemos vivir con menos cosas de las que tenemos. Yo no necesito tener una casa más grande, ni un coche mejor.

C. Precisamente, en plena crisis económica hace unos años, publicó un álbum titulado 'X una causa justa'.

S. Z. Fue mi último disco y tuve una sensación agridulce porque obtuve apoyos muy importantes, pero me faltaron otros que, a priori, pensé que tendría. Es decepcionante. El disco lo compartimos con una empresa de radio importante de este país y, ni por esas, nos programaron. No hubo sensibilidad, a pesar de ser un disco solidario. Al final, las empresas solo se rigen por objetivos económicos.

Algunas ONG no nos apoyaron, y eso que solo queríamos ayudarles"

C. Un disco solidario, que dedicaba cada una de sus diez canciones a una causa diferente. En él habla de la soledad de los mayores, del medio ambiente, del maltrato, de los ‘sin techo’....

S. Z. Los temas que más me preocupan, las causas sociales con las que me siento especialmente identificado. Desgraciadamente, el disco pasó sin pena ni gloria. No buscábamos una repercusión económica, porque el 50% de todos los beneficios iban destinados a todas las causas sociales que apoyaban el proyecto: Manos Unidas, Global humanitaria, Greenpeace, Mensajeros de la Paz, Cáritas… Por cierto, decirte que alguna que tocamos no nos apoyó. Fue duro, porque algunas ONG parecían ministerios, y eso que no ibas a pedirles dinero, sino todo lo contrario.

C. ¿También en estos asuntos existe burocracia?

S. Z. Yo lo llamaría: ‘burrocracia’ (Risas).

C. A nivel personal, ¿cree que somos un país empático?

S. Z. Quiero pensar que sí. Creo más en el individuo que en el colectivo. Estoy convencido de que hay personas maravillosas que luego se dejan imbuir por toda esa masa social y terminamos pareciendo rebañitos de ovejas, sin criterio.

C. ¿Recuerda cuántos conciertos solidarios ha podido llegar a dar a lo largo de su carrera profesional?

S. Z. Han sido tantos que no sabría decirte.

C. ¿Qué es 'El Baúl de los 70'?

S. Z. Un espectáculo que estoy realizando con mi amigo Mikel Herzog con música de los 70. Un baúl en el que tenemos guardado todo lo que creemos que es más representativo de aquella época: Roberto Carlos, Camilo Sesto, Mocedades, Serrat, Miguel Gallardo, Julio Iglesias, Mari Trini… Este show nació a raíz de otro espectáculo monográfico dedicado a Nino Bravo, con el que llevo 6 años trabajando. Su originalidad radica en que los arreglos los tocan bandas de música. Aquí, en España, hay mil bandas, y lo cierto es que abarcan todo tipo de estilo, con una calidad maravillosa. Ahora estoy creando, con el mismo formato, otra función sobre Eurovisión.

Serafín Zubiri y Ana García Lozano. pinit Alberto bernárdez

C. Donde nos representó en dos ocasiones. ¿Qué le parece, actualmente?

S. Z. No me gusta nada (risas). Puedes decirlo así de claro. Eurovisión era un festival de canciones. Ahora es un espectáculo audiovisual en el que importa más la extravagancia, que la calidad, además del tema político y los apoyos entre países. La canción ha pasado a otro plano y creo que eso desvirtúa la idea original.

C. Y, ¿cómo va a ser su nuevo espectáculo eurovisivo?

S. Z. Lo he centrado, básicamente, en lo mejor a mi parecer: las décadas 60, 70, 80 y 90. He extraído lo que considero mejor de la representación española y las mejores canciones ganadoras. Lo voy a hacer con Anabel Conde y no faltarán temas míticos como: Eres tú, Europe´s living a celebration, Quédate conmigo, o Waterloo de ABBA.

C. ¿Hay algún reto que se le resista? S. Z. Si hablamos de música, no, porque me siento muy realizado ahora. Lo de grabar discos ya se me ha pasado, porque no tengo una compañía detrás y, además, ¿para qué?, con el esfuerzo tan enorme que supone. Sinceramente, me veo jubilándome con este tipo de espectáculos que ahora llevo, porque son muy versátiles, canto en muchos registros y me encuentro muy cómodo ahí. Siento que estoy donde tengo que estar. C. ¿Y algún reto deportivo? S. Z. Tengo una espinita clavada. En 2010 hubo una expedición de personas con discapacidades diferentes que fueron al Polo Sur. A un chico le faltaba un brazo, a otro una pierna y el ciego iba a ser yo. Pero me llamaron de Argentina para grabar un programa y estuve 8 meses allí. Tuve que renunciar a ese viaje y lo tengo pendiente. Me encantaría saltar a la Antártida e intentar subir el Vinson, el monte más alto, de 5.000 y pico metros. C. Pues, no me cabe duda de que lo conseguirá. S. Z. Eso espero.

Más entrevistas de 'Latidos solidarios'...

- Ainhoa Arteta: "Me mudé a las afueras de Madrid para poder tener más perros"

- Colate: "Este país puede ser muy hostil y estar solo"

- Carlota Corredera: "En 'Sálvame' me han pasado las cosas más importantes de mi vida"