29 jun 2019

Ya han pasado más de dos meses desde que Jorge Javier Vázquez fuese ingresado en el hospital tras haber sufrido un ictus. Por suerte, todo quedó en un susto, aunque le ha dejado secuelas que el propio presentador acaba de confesar.

"Han sido estos unos meses raros, meses en los que ha habido momentos de bajón, de tristeza incontrolable, de sensibilidad a flor de piel. Lo más complicado ha sido enfrentarse a esa sensación de que no puedes elegir la vida que llevas, sino la que te impone la salud", ha escrito en su blog personal en la revista 'Lecturas'.

Para el presentador no ha sido un camino fácil. Tras sufrir el ictus surgieron miedos en él que le hicieron incluso llamar al neurocirujano para cercionarse de que lo que le estaba sucediendo era normal: "Por la noche brotan miedos que te provocan terror".

"Mi psicóloga lo define como estrés postraumático y, a mí, saber que todo está dentro de lo normal me produce mucho bienestar", ha confesado. Además, después de cancelar las funciones de teatro, dejó de escuchar música: "No podía, me ponía triste, me recordaba a los escenarios, y no podía soportar pensar que durante un tiempo iba a estar alejado de ellos".

