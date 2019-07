1 jul 2019

Chelo García Cortés había visto el final de su concurso hace unos días por la traición de su gran amor, Marta Roca. "No me puedes animar. Esto es insoportable", le repetía Chelo a Mahi, su compañera en 'Supervivientes'. Sin embargo, Mahi se ha convertido en su máximo apoyo, y la mima más que Marta Roca. De ahí unas imágenes surrealistas de Chelo y Mahi que tienes que ver.

Hace unas semanas, cuando Marta Roca anunciaba que no iría a Honduras a ver a Chelo García Cortés, para la colaboradora de 'Sálvame', su concurso había llegado a su fin. "Se me han acabado las fuerzas, la ilusión, las ganas… Estoy echa una mierda", decía a las cámaras mientras pedía explicaciones a Marta por abandonarla. En ese mismo momento se disculpaba con Mahi por influenciar en su concurso.

Desde luego, Mahi ha demostrado ser una de las mejores, sino la mejor superviviente de la historia del programa puesto que, a pesar del hambre y las dificultades, no ha perdido los ánimos ni un solo día, no ha dejado de pescar o de cuidar de ella y su compañera ¡y hasta saca fuerzas para mimarla! Chelo no podía tener mejor suerte en Honduras que encontrarse en estos momentos con Mahi después de lo mal que le ha tratado Marta desde España.

Mahi lavándole el pelo a Chelo García Cortés en 'Supervivientes' pinit MEDIASET

Ha pasado de cuidar a Isabel Pantoja a que llegue Mahi con todo su ingenio a Chelo y empiece a decir: "Ha llegado a su localidad el camión del peluquero. Lavamos todo tipo de cabellos. ¿Por qué si eres peluquero qué vas a lavar? Salga y pida su muestra gratuita y si no queda satisfecho pues le dan por saco. Es lo que hay". Chelo, que no daba crédito a lo que estaba viendo le decía "¿Qué me va a cobrar?". Mientras que Mahi seguía con su humor tan característico: "Nada. Si no tiene un duro. ¿Y para qué quiero yo dinero si aquí no hay nada que comprar? Yo te lo voy a lavar a condición de que cuando se te curen los dedos, me lo laves tú a mí".

Mahi bañando a Chelo García Cortés en 'Supervivientes' pinit MEDIASET

Y de repente vemos como Mahi le empieza lavando la cabeza a Chelo que, por cierto, lo hace estupendamente bien y acaba aprovechando todo el champú que le ha echado para lavarle las axilas, la espalda, etc. ¡Esto sí que no hubieses pensado verlo en 'Supervivientes'!

