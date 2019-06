24 jun 2019 sara corral

Compartir en google plus

Chelo García Cortés ha cumplido su sueño concursando en 'Supervivientes 2019', y no ha dudo en aprovecharlo al máximo. Pese a su edad, la periodista está siendo una de las concursantes más duras y trabajadoras, dejando a la audiencia fascinada.

Tras su encuentro con su amiga Isabel Pantoja, y las polémicas discursiones con Carlos Lozano, Chelo ha protagonizado algunos de los mejores momentos del 'reality'.

La concursante, que no duda ni un segundo en dedicarle sus victorias y reconocimientos a su mujer, Marta Roca, se ha quejado de la desigualdad entre concursantes, ya que ella todavía no ha recibido ninguna visita.

Frente a su petición constante, el programa ha tenido que desvelarle la verdad, una verdad que ha dejado a Chelo completamente rota. "Marta nos ha contado que sus condiciones no son las adecuadas o suficientes a las necesidades de este viaje", le decía Jordi González a la colaboradora.

Chelo, rota de dolor, no ha entendido esta decisión, y preocupada, ha preguntado que si todo estaba bien fuera. "Chelo, sabes que no te engañaría. No te rayes", le dijo el presentador.

Parece ser que la emotiva llamada que recibió la colaboradora de 'Sálvame', de parte de su amiga y compañera Belén Esteban, será el único contacto que tendrá con sus seres queridos.

Tendremos que esperar para ver si Chelo es capaz de recomponer fuerzas y seguir luchando hasta el final, a pesar de este duro golpe emocional.

Más sobre 'Supervivientes'...

- Supervivientes' se defiende de las acusaciones de dar comida a los concursantes que pasan por enfermería

- Violeta Mangriñán, atendida por el médico de 'Supervivientes' en directo

- El reencuentro entre Isabel Pantoja y Chabelita