26 jun 2019

El concurso de Chelo García Cortés está en peligro por Marta Roca. Chelo se ha derrumbado, ha tocado tal fondo que está dispuesta a dejar que el concurso marche solo hasta su salida de la isla. Se ha abierto en canal y le ha dicho a Mahi que no puede más. ¿Abandonará?

La ausencia de Marta Roca ha terminado derrumbando a Chelo García Cortés en 'Supervivientes 2019'. El amor de su vida ha decidido darle la espalda, dejarla sola y no apoyarla en el duro concurso que está pasando y que ha conseguido que la audiencia se fidelice con ella hasta salvarla de las nominaciones. Pero sin embargo, quien es su máximo apoyo ha decidido no tenderle la mano.

Chelo discutía fuertemente hace unos días en la isla por el trato dispar que estaba recibiendo. Marta Roca anunciaba que no iba a ir a Honduras a verla y ella se sentía diferente al resto de sus compañeros por no tener ningún familiar que fuese a apoyarla. Esto le enfureció y lo tomó con el programa cuando realmente la traición ha sido de Marta que ha decidido deliberadamente que ella no iba a ir a Honduras a ver a Chelo.

Esta decisión le ha afectado tanto anímicamente que Chelo se ha visto en la tesitura de pedirle perdón a Mahi por influenciar su concurso por ella no querer hacer nada y le ha dicho que era inútil que le animase: "No me puedes animar. Esto es insoportable". La otra concursante le apoya y le escucha en todo momento pero ahora es la única de las dos que busca comida y hace cosas típicas de un superviviente que no quiere dejarse morir.

"Ya no tengo ganas de nada. Como no te quiero fastidiar a ti tu concurso, haz lo que a ti te apetezca. Yo no te voy a decir nada. Solo tengo ganas de llorar y me voy a permitir el lujo en 9 semanas de hacer lo que me dé la gana que es: nada. No sé si voy a remontar. Estoy muy mal. Yo necesito hablar con Marta. Quiero que me lo explique. Se me han acabado las fuerzas, la ilusión, las ganas… Estoy echa una mierda", zanjaba Chelo en 'Supervivientes' rota de dolor y queriendo romper a llorar por la traición de Marta.

Más noticias sobre Chelo García Cortés

- La verdadera razón por la que Marta Roca no visita a Chelo García Cortes

- Gema López abandona 'Sálvame' por Jorge Javier Vázquez

- Chelo García Cortés y Mahi en la cuerda floja, 'Supervivientes 2019'