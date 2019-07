1 jul 2019

Han pasado 21 años desde que Britney Spears lanzó su 'Baby one more time', aquel videoclip que dio la vuelta al mundo y en el que aparecía vestida con 'look' colegial. La cantante ha rescatado aquellas prendas para demostrar al mundo que, dos décadas después, aún le valen.

Sin embargo, parece que lejos de cosechar halagos por mantener el mismo cuerpo que cuando era prácticamente una niña, hay algo que chirría en la imagen y que ha provocado una ola de críticas. ¿El qué? Pues un presunto uso excesivo del Photoshop, un mal del que adolecen multitud de 'celebrities'.

Por supuesto, ese uso sin control se puede ver claramente en sus extremidades, que están muy delgadas para lo que se correspondería con la realidad. Pero hay quienes se han fijado, incluso, en que el mobiliario que tiene alrededor también ha sido modificado. Vamos, que han usado un filtro que no hace sino distorsionar la realidad.

Britney se mete de nuevo en una polémica en un 2019 que no está siendo sencillo para ella. La cantante anunció que hacía un paréntesis en su carrera para poder dedicarse a su padre. Poco después ingresaba en un centro de psiquiátrico para poner en orden su cabeza. Después de lidiar con muchas informaciones incorrectas a su salida, ahora tiene que afrontar esta lluvia de críticas por una foto en las redes sociales.

