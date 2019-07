1 jul 2019

¡Qué cara a cara tan diferente! Esto sí que ha sido inesperado y mucho mejor de lo que todo el mundo podría imaginarse. Después del cara a cara con Yoli, la madre de su hija y también ex concursante de 'GH', Jonathan se encuentra con Niedziela.

Estoy hasta nervioso" Jonathan

"No me lo puedo creer", eran las primeras palabras de Niedziela al ver a Jonathan. Ambos estaban allí sin saber con quién se iban a encontrar. Formaba parte todo del nuevo formato de MTMAD de 'shippeo'. Un punto de encuentro para que surja el amor. ¡Pero vaya amor más tergiversado han buscado! Después del cara a cara con Yoli en el que se perdieron las formas, se dijeron cosas feas, se incumplieron promesas y se rompió aún más lo que quedaba de sus corazones, con Nidziela ha sido un "Tenía ganas de conocerte". Madre mía… ¿El 'shippeo ir real'?

"Estoy hasta nervioso", decía Jonathan. "¿Pero tú no estabas casado?", decía ella ante la grandísima sorpresa de encontrarse al primo allí. Y él se ha encargado de dar detalles que Yoli hubiese preferido no escuchar si es que ha visto este cara a cara –que todos sabemos que sí. "Lo estaba. Los papeles los firmamos hace poco pero llevamos desde el verano pasado ya".

De ahí pasaron a un juego de Verdad y atrevimiento. Y, sin miedo, jugaron a las dos. Ella ha admitido que lo que más le gusta de su físico es la barba y la nariz. Y él que se ha puesto tonto cuando la ha visto. ¿Pero y este 'hype'? El tonteo que tienen no es poco y para más entre las pruebas llegan a hacer alguna tipo: Jonathan tiene que morderle el culo a Niedziela:

Jonathan de 'GH' le muerde el culo a Niedziela en una prueba durante su cita a ciegas. pinit MEDIASET / MTMAD

"¿Ves mis 'stories' y eso?", le preguntaba él y ella "Claro. No te contesto con algún mensaje para que no pienses que soy muy facilona". ¡Vaya, vaya! Aunque no se conocían, está claro que ambos tenían ganas de conocerse. "Nos vemos muy pronto", le decía ella después de confirmar de que sí, el shippeo es real:

Jonathan y Niedziela de 'GH' dicen que sí a una segunda cita fuera de cámaras. El 'shippeo' es real. pinit MEDIASET / MTMAD

