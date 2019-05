23 may 2019

Yoli y Jonathan de 'GH' han sido una de las parejas más alabadas y queridas que han salido de la casa de Guadalix. Sin embargo, no todo lo que reluce es oro y al final tuvieron lugar diversas situaciones que entorpecieron que la pareja pudiese seguir junta hacia adelante. Ambos han encontrado el momento y se han sincerado ante las cámaras en un duro cara a cara.

Yoli fue la primera en pedir incluso disculpas por las formas porque sabe que fue muy seria con Jonathan y así se lo explicaba a sus seguidores: "Lo cierto es que me veo y ni me reconozco... No me siento nada orgullosa de mi actitud, tengo que decirlo... Pero me mostré tal cual me salió en ese momento". Aunque ella ya no mira atrás pues va a realizarse una operación de aumento de pecho para realizarse como siempre ha querido. Y es que, tal y como contaba en su canal de MTMAD, es un cambio muy importante en su vida.

Jonathan mientras, se siente bastante comprensivo con dar a conocer su historia pues al final comenzaron siendo una de las parejas más mediáticas de España y puede que eso también le costase al primo un mal trago para afrontar todo lo que estaba por venir. Así que escribía para todos sus seguidores, más agradecido que nunca por las palabras que le dedicaban y contando su verdad:

"Sé que nunca hable del tema ni di ninguna explicación a pesar de no tener la obligación, pero después de tanto tiempo vimos oportuno yoli y yo hablar delante de las cámaras para todos aquellos que habéis seguido nuestra historia y compartís momentos de nuestras vidas. De esta manera sabréis un poco que es lo que ocurrió entre nosotros y tal vez podáis entender algo más de nuestra relacion actual. Podréis ver nuestra última grabación en @mtmad.es o desde el enlace que deje en stories... Gracias a tod@s los que nos seguís desde un primer momento y no olvidéis que hay más vida más allá de las redes sociales, que desde aquí solo se abre una pequeña ventana hacia el mundo exterior que es donde realmente está la realidad. Ser felices y que nada estropee vuestras sonrisas".

Sin duda es uno de los mejores mensajes que pueden transmitir desde su experiencia: "Que nada estropee vuestras sonrisas".

