2 jul 2019

Ha pasado una semana escasa desde que Pamela Anderson anunciara en sus redes sociales que había puesto fin a su relación, de aproximadamente dos años, con el futbolista Adil Ramil. La actriz y modelo aseguraba estar devastada, a la vez que decía verse en la obligación de salir de París porque no soportaba vivir allí más.

La intérprete de 'Los vigilantes de la playa' explicaba que Adil estaba llevando una doble vida desde hacía más de un año. Una infidelidad sostenida en el tiempo ante la que ha decidido decir "basta". Sobre todo, porque parece que ha estado acompañada de episodios muy desagradables y de advertencias por parte de su entorno de que no le convenía esa relación.

Mi amor por Pamela siempre ha sido sincero"

Ahora, es él quien ha hablado. Ramil ha roto su silencio para dar su versión mediante dos imágenes en las redes sociales junto a las que ha dado las explicaciones pertinentes. "Una ruptura nunca es fácil. Como a menudo en estas situaciones, la emoción puede tomar el control y hacer que las cosas se saquen de quicio. Pamela es una persona íntegra, a quien respeto profundamente, que tiene convicciones, que es sincera en sus luchas y para quien mi amor siempre ha sido sincero. Eso es lo que quiero recordar", comienza el central del Olympique de Marsella, ex del Valencia.

"No creo que debamos airear nuestra intimidad, nuestra historia, que solo nos incumbe a nosotros. En este punto, sin embargo, quiero arrojar luz. En ningún caso llevo una doble vida, simplemente estoy apegado a preservar una relación duradera con mis hijos y su madre Sidonie, por la que tengo un profundo respeto. Así es, debería haber sido más transparente en esta relación ambigua. Lo asumo", continúa el deportista, aclarando que la mujer con la que parece tener una relación paralela es su ex.

debería haber sido más transparente en esta relación ambigua"

Y añade: "Permanezco y permaneceré fiel a mis valores y las convicciones que son mías y me expreso en mi compromiso con la asociación @solidaritefemmes, que siempre es tan fuerte. Estoy orgulloso de haber participado en esta gran y hermosa campaña que ha dado a conocer el trabajo excepcional de esta asociación y sus miembros".

"Deseo el sosiego y la discreción de nuestras familias y amigos, incluso si estoy dolido y herido. Espero que lo entiendas y lo respetes. Adil", concluye junto a esa foto en la que se pude observar la complicidad, hoy muerta, con Pamela.

No contento con aclarar todo esto, Adil compartía una segunda imagen suya, también en blando y negro, en la que se defendía de las acusaciones de violencia. "Saludos a todos. Bueno, no tengo otra opción, lo siento. Me quedé en silencio porque estoy sorprendido y es muy difícil hablar sin interpretar cada palabra. Pero tengo demasiado en mi corazón. Lo haré simple y súper claro y, como dije antes, no comentaré los detalles de nuestra vida con Pamela. Quiero decirles que estas acusaciones de violencia son completamente falsas y no puedo dejarlas pasar. Alucino tanto que es grave", comienza, tratando de zanjar esas infamias sobre su persona.

Las acusaciones de violencia son completamente falsas"

"Quienes me conocen saben quién soy y mis valores. Ellos saben que es imposible y yo no puedo. Si ella quería tocarme, eligió bien. Sabe que mi compromiso con la causa de la violencia contra las mujeres es algo que es realmente importante para mí. ¡Respeto demasiado a las mujeres solidarias que conocí y esta lucha! Es realmente asqueroso", prosigue con esa defensa antes de que la bola se haga más grande.

"Después de eso respeto la decisión de la asociación, me entristece pero la respeto. Mentir para mantener una buena relación con su ex y sus hijos es una cosa, pero usar mentiras sobre la violencia para lastimarme, va demasiado lejos y es injusto. Una vez más, no dejaré que estas falsas acusaciones sobre mí y mi familia queden sin respuesta. Todo esto es demasiado serio. Aquí dije lo que tenía que decir y con el corazón. Dejo que los profesionales se encarguen ahora", concluye.

Más noticias sobre Pamela Anderson...

- Pamela Anderson: "El feminismo va demasiado lejos. Paraliza a los hombres"

- Pamela Anderson se compromete

- El hijo de Pamela Anderson le parte el labio a su padre para defender a su madre