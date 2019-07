2 jul 2019

Las famosas saben muy bien que, cuando exponen su vida o su cuerpo en las redes sociales, pueden enfrentarse a la dureza de los usuarios, que suelen aprovechar el más mínimo resquicio para ir a degüello. Malena Costa está acostumbrada a ello y ha vuelto a sufrirlo en sus carnes. Y nunca mejor dicho, porque ha sido la ausencia de ellas lo que ha hecho poner el grito en el cielo a sus 'haters'.

La modelo decidía colgar una foto de sus vacaciones en Ibiza. Una en la que se la puede ver en bikini, medio en sombras. Una foto de lo más artística, sin dobleces, ante la que ni ella misma podía imaginarse que fuese a levantar ampollas.

De entre todos los comentarios que recibió -la mayoría de ellos agradables-, sobresalía uno fuera de lugar y en que se le lanzaban dos preguntas: "¿No te da vergüenza subir estas fotos marcándose las costillas? ¿La gente se piensa que esto es ser bonita y modelo? Muy triste". Y como había interrogantes, Costa decidió dar respuesta.

Lo único que me da vergüenza es tu comentario"

"Lo único que me da vergüenza de aquí es tu comentario. Mi cuerpo es así y no me avergüenzo de mi cuerpo y tampoco tengo por qué esconderlo", replicó añadiendo que "no toda la gente delgada tiene problemas de delgadez o incita a otras personas a tenerlos", y recalcando que lleva una vida sana y saludable.

"Este es mi cuerpo y lo ha sido siempre. Dicho esto, para gustos los colores", zanjaba Malena, que no es la primera vez que da un 'zasca' a algún anónimo que decide meterse donde no le llama con ella.

Más noticias sobre Malena Costa...

- Las críticas a Malena Costa por la foto de su desayuno de aniversario

- Así se hace Malena Costa unas ondas naturales en 7 minutos para presumir de melena

- Malena Costa contesta así a un seguidor que criticó el largo de su falda