3 jul 2019

Chelo García Cortés ha preocupado a todo el equipo y audiencia de 'Supervivientes' por su inesperado corte en la mano izquierda mientras pescaba junto a Mahi. La colaboradora de 'Sálvame' se desmayó y tuvieron que venir los médicos a asistirle porque desconocían la gravedad del corte.

"Algún punto débil tenías que tener" le decía Mahi a su compañera incansable y a la que, hasta hace unos días, lloraba desconsoladamente porque su mujer, Marta Roca, no quería ir a verla a la isla de Honduras. Pero Chelo recobró las fuerzas y teme que la audiencia le eche por sus días malos.

Mientras intentaban pescar para tener para comer ambas, Chelo tiene un accidente con la navaja y se corta en la mano izquierda. "Me he cortado de verdad. Menuda raja me he hecho. Que me mareo cuando veo sangre", le decía a su compañera segundos antes de que se desplomase en el suelo. Mahi se asustó y le intentaba levantar los pies para que despertase. "Estoy bien. Suéltame las piernas. Ayúdame a levantarme", le decía Chelo.

Al rato recibió asistencia del médico que le alivió su preocupación. Le vendó la mano y le pidió que la mantuviese sin mojar hasta el día siguiente. "Molesta. Lo aguanto. Escuece que te mueres", le decía mientras él le lavaba la herida. Pero los peores pensamientos de Chelo no iban con que se le infectase o no, sino porque eso fuese un motivo para expulsarla:

"No me quiero poner de mal humor. A ver si por la tontería de la mano me va a echar la audiencia. Me estaba rayando. No podía ni terminar de partir el coco. Me estaba sintiendo inútil", compartía con Mahi que intentaba a toda costa quitarle esos pensamientos a su compañera de concurso.

