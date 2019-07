3 jul 2019

Chabelita Pantoja fue a 'Supervivientes' a ver a su madre Isabel Pantoja. Sin embargo, la historia que ha calado en Honduras ha sido la que une su corazón al de Omar Montes. Corazones que, sin duda, siguen palpitando en la misma sintonía y él mismo lo ha asegurado. Aprovechando sus momentos de relax con Fabio en la cabaña, ha confesado todo lo que siente por Isa. ¡Increíble!

Fabio recuerda su visita y le pregunta a Omar por ella. Sin embargo, el cantante de primeras le dice: "Prefiero no hablar de eso". Pero Fabio, que no es tonto enseguida aprovecha la ocasión y le insiste: "Yo creo que estás tocado todavía un poco". Omar Montes se olvida de las cámaras y confiesa todo lo que sintió cuando la vio en la isla de 'Supervivientes':

Me gustaba su sonrisa" Omar Montes

"La verdad es que ha sido una de las relaciones más fuertes que he tenido en cuanto a sentimientos. Estuvimos casi un año entre pitos y flautas. Me gustaba su sonrisa. Cuando se ríe se pone muy guapa. Tiene una piel bonita, como canela, muy suave, huele muy bien", le dice mientras se quita una pulsera que Isa le había regalado y le dice a Fabio: "Ahora no huele tanto, pero cuando me la dio olía a ella. No sé qué pasa. Si me lo dio es por algo. Quiere que me acuerde de ella, digo yo".

"El otro día cuando la vi, no sé cómo explicarte, pero noté que había sintonía. No te voy a decir nada más. No quería hacerme el listo con ella porque como está con un chico, no quería hacer el lío –dice respetando la relación que tiene Chabelita con Asraf, a quien ni siquiera menciona –Cuando llegue me gustaría hablar con ella y decirle". Fabio le anima pues si se queda con ello dentro "no va a seguir nunca hacia adelante". "Vas a tener esa asignatura pendiente", insiste.

Y lega el ¡bombazo! Omar Montes hace una de las declaraciones de amor más fuertes que se han visto en televisión y más teniendo que ver con Isa Pantoja: "Si ella quisiera y la cosa fuese bien, me gustaría hacer familia con ella". "La palabra más grande que hay. Me gusta lo que sientes, es muy lindo", le dice Fabio. ¡Madre mía! ¿Qué pasará cuando se reencuentre con Chabelita?

