1 jul 2019

Nuevo ataque de Isabel Pantoja, que desde que pisó la isla de 'Supervientes', hace ya casi dos meses y medio, se ha instalado en una montaña rusa de emociones que no es capaz de controlar. De nuevo, parece haberle entrado una angustia incontrolable por saber cómo estarán llevando en su casa su ausencia.

Lo dejaba claro porque podía parecer que había sido su último roce con Albert y Mónica Hoyos lo que había provocado ese llanto que encontró el consuelo del que un día fue su yerno, Omar Montes. Sí, aunque pocos lo hubiesen imaginado, el ex de Chabelita Pantoja se está convirtiendo en el apoyo indispensable de la tonadillera en esta recta final del 'reality'.

Mientras lloraba con amargura, repetía: "Mi gente...". Una 'gente' que, a su salida, se va a dar cuenta que ha puesto Cantora patas arriba: sus hijos están inmersos en una de sus crisis fraternales, su sobrina Anabel se ha comprometido de boda y su madre tuvo que permanecer ingresada una semana, un pequeño detalle que se le ocultó para no engrandecer sus ansias por abandonar.

Omar trataba de apaciguar los ánimos: "Isabel, no te me vengas abajo en la recta final". Ella no podía dejar de pensar en su familia: "Quiero ver a mis niños y a mi madre, sé que está sufriendo, seguro". La Pantoja gritaba en ese enésimo episodio cargado de dramatismo al que he los asistido desde que comenzó el concurso.

Y entre lágrima y lágrima, lo que sí dejaba claro es que lo de cocinar para aquellos que le están complicando la vida en la isla, se acabó. Su pequeña venganza y, a la vez, un cabo al que cogerse de que, en esta ocasión, no parece que vaya a querer irse de la isla.

