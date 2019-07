3 jul 2019

Carlos Sobera nos ha dado un par de disgustos en los últimos años. Primero, estuvo a punto de morir aplastado por un elefante durante unas vacaciones en África junto a su mujer. Después estuvo hospitalizado como consecuencia de una infección unos cuantos días, preocupando a sus seguidores y a los compañeros de la prensa. Pero, parece que no contó todo sobre ese susto.

Porque así lo calificó el verano pasado cuando nos pusimos en contacto con él. Ahora, ha sido en una entrevista con la revista 'Lecturas' donde el presentador ha contado que fue algo más que "un susto" y que se llegó incluso a temer por su vida al padecer un principio de gangrena.

"Una fístula me provocó una infección, y con la diabetes tuve un principio de gangrena de Fournier, que es muy seria. Me operaron, no digo a vida o muerte porque sería exagerar, pero me advirtieron de que no era una urgencia, sino una emergencia, y que en 24 horas sí que podía morir porque, con ese tipo de infecciones, si la bacteria entra en sangre te puedes morir en 24 horas", son las palabras con las que Sobera habla ahora, casi un año después, del trago tan complicado que pasó al lado de su mujer, Patricia.

A mi mujer le dijeron que tenía que estar preparada para todo"

"Entré en el hospital pensando que era una hemorroide y me operaron de emergencia. Me acojonaron. A mi mujer le dijeron que tenía que estar preparada para todo. A los cuatro días estaba en casa, tuve suerte", añade el presentador, en la actualidad a los mandos de 'Tierra de nadie', especial de 'Supervivientes.

Lo cierto es que los últimos tiempos han venido revueltos en su casa. Hace unos meses, en el plató de 'Viva la vida', desveló que su mujer padeció un derrame cerebral, del que ha salido sin secuelas, el pasado mes de febrero. ¿Podrán tener un poco de tranquilidad durante un tiempo prolongado?

