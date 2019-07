3 jul 2019

Cristina Pedroche no es de esas famosas que, en una entrevista o comparecencia pública, se corte a la hora de manifestar lo que piensa. No lo hace tampoco en las redes sociales. Y eso provoca que, de manera recurrente, se convierta en objeto de críticas y centro de la polémica. Ha vuelto a suceder.

La vallecana ha concedido una entrevista a la revista 'ICON' donde, entre otras cosas, ha hablado, precisamente, de cómo cuando ella habla es habitual que se genere un enorme revuelo. Aunque el entrevistador advertía que hacía mucho tiempo que pasaba. Ella le corregía y recordaba cómo hace unas semanas subió una foto de la copa menstrual que generó controversia y cómo tuvo que subir un texto para defenderse.

Y ella misma ha traído de nuevo el tema a la actualidad, porque volvía a hacer manifestaciones al respecto: "Si los hombres tuvieran la regla, cada vez que les bajase sería una fiesta. Se lo contarían a todo el mundo y se mancharían la cara de sangre en plan: '¡Heeeey! ¡Ya soy un macho!'. Y las mujeres no, nos tenemos que esconder".

"Cuando una amiga me prestaba un tampón me lo tenía que pasar por debajo de la mesa, como si fuese droga. ¿Pero qué tontería es esa? ¡Que no! ¡Espabilad!, añadía la presentadora, poniendo un claro ejemplo de que es algo que no está normalizado.

¿Qué pasaba? Pues que ella misma compartía la entrevista en Twitter y se convertía en 'trending topic' no tardando, recibiendo comentarios como "Pedroche, jamía, no escondas la regla, que no te va increpar nadie... por tonta puede ser, pero si quieres ir mostrando tu roja, no problem" o "Qué chica más antigua la Pedroche. No conozco a nadie que se esconda por la regla".

Ella es consciente de que, cada vez que se manifiesta, hay estas reacciones. Seguirá tranquila en su casa disfrutando del verano.

