18 jun 2019

Compartir en google plus

Aurah Ruiz está totalmente desconsolada con su vida y la de su pequeño Nyan. Los cuidados que necesita le exceden y está sobrepasada por la situación. Así se lo ha hecho saber a todos sus seguidores con los que se ha sincerado y hablado de los durísimos episodios que está pasando ahora mismo.

Las críticas de los poco amables 'haters' han sido los que han conseguido que Aurah estalle y diga las palabras más duras que le han escuchado jamás mirando directo a la cámara: "Me estoy muriendo, no puedo dormir". Y es que para los que cuestionan que esté todo el día en redes ella se ha encargado de hacerles ver que el apoyo que recibe en redes es su único alivio. Y el problema es que ella no puede despistar su atención sobre su hijo ni un segundo.

Requiere cuidados 24 horas y hasta que, como ella misma cuenta, no sea mayor y pueda transmitir también cómo se siente no puede despistarse ni un segundo de su estado. Pasa noches desvelada por comprobar las constantes del pequeño y sus niveles de azúcar. "Dicen que siempre estoy con el móvil. Después de dos noches y dos días con mi hijo… Me estoy muriendo", decía sin poder aguantar la presión de las críticas y la situación que atraviesa.

"Me estoy muriendo, yo no puedo dormir. Por el día no se puede… ¿Qué quieres? ¿Que esté medicada con depresión? Para estar muriéndome en otro sitio, prefiero estar haciéndolo aquí", decía la extronista y concursante de 'GH'. Que, gracias a su familia y amigos puede también relajarse o llevar a cabo otras rutinas que le liberen de dichas presiones. El camino es duro pero el esfuerzo tiene su recompensa.

Más noticias sobre Aurah Ruiz

- Aurah Ruiz adelgaza los 15 kilos que engordó en 'GH VIP'

- Uno a uno, todos los retoques estéticos de Aurah Ruiz

- El desastre de Aurah Ruiz en su última operación estética