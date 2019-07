4 jul 2019 sara corral

Carlos Lozano ha sido foco constante de críticas durante mucho tiempo, pero parece que el exconcursante de 'Supervivientes 2019' está cansado de que se metan en su vida.

Miriam Saveedra es su pareja actual, sin embargo, hemos sido testigos de las convulsiones de esta relación, que parece que por el momento vuelve a estar activa.

Tras las últimas declaraciones en el programa, en las que se aseguró que Carlos había estado en una cena de forma muy cariñosa, y se había dado un beso con una chica, el presentador ha estallado con una redactora del programa que le llamaba para confirmar su asistencia a este.

"Que cuentes lo que quieras, que me da igual, lo que no voy a hacer es de una mentira una noticia", gritaba el exsuperviviente mientras añadía: "Entiendo tu trabajo pero entiende el mío, no hay nada, sacáis noticias por sacarlas y es miserable ver cómo trabajáis"

Mientras la redactora le rogaba que no la gritase, que no era su culpa lo que había pasado, y que ella solo le llamaba para confirmar su asistencia al programa, este la interrumpía diciendo: "¡No voy a defender lo indefendible, no todo vale en la tele, estoy harto de este juego de mierda!".

Parece que esta vez Carlos no ha soportado la presión, y mucho menos al enterarse de la reacción de Miriam, con la que está otra vez.

