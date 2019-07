4 jul 2019

Alessandro Lequio lo ha vuelto a hacer. Ha hecho un comentario desafortunado sobre un tema delicado del corazón. Un tema al que ya estamos acostumbrados a recurrir: una infidelidad de Carlos Lozano a Miriam Saavedra. ¿Tendrá al final razón Lequio sobre la infidelidad de Lozano?

Con la visita de Miriam Saavedra a 'Supervivientes' se desataron los rumores que más tarde se confirmaron: Miriam Saavedra y Carlos Lozano retoman su relación. Hubo beso en la isla y ¡les hemos pillado en el día a día juntos! Pero también han vuelto otros rumores, comunes y a veces ciertos: Carlos Lozano le es infiel.

Estoy diciendo que amo a Miriam" Carlos Lozano

Hace unos días una testigo de la última infidelidad de Carlos Lozano a Miriam hablaba en el programa de 'AR': "Tonteo sí que tuvieron, muchísimo. De agarrarse, bailar muy provocativos, tocándose… ¿Sabes lo que te digo?". Y, por su fuera poco, la propia "amiga" de Carlos Lozano le confesó a 'Sálvame' que sí, que era verdad. "Estábamos Carlos y yo solos. Nos lo estábamos pasando muy bien y él decidió quedarse. Hubo feeling pero como amigos. Sí es verdad que nos dimos un par de picos, pero es que Carlos lo dice", contaba.

Sin embargo, él acusa a la colaboradora de 'AR' de hacer un montaje y asegura que no ha tenido nada con esa mujer a la que llama maravillosa. "Me he roto cuando he visto a Miriam llorar. Si yo estoy diciendo que amo a Miriam, lo que no puede ser es que yo me haya ido con otra mujer. No ha habido nada. Me jode porque si yo estoy retomando mi relación con Miriam esas cosas pues no me gustan".

Entonces Alessandro Lequio plantó una pregunta que dejó a todos sin palabras y de fondo solo se escuchaba un: "¡Qué feo!". "¿Qué prefieres, Miriam? La fidelidad obsesiva o pequeños resbalones que te sirven para hacerte tus platós. Yo lo tengo clarísimo. Para esta señora, y para Carlos también, los cuernos son una opción económica", zanjaba dejando a todos sin palabras. ¿Tendrá razón?

Más noticias sobre Carlos Lozano

- El beso que confirma la reconciliación de Miriam Saavedra y Carlos Lozano

- El zasca de Miriam Saveedra a Rafa Mora en 'Sálvame'

- Mónica Hoyos traicionada por Carlos Lozano