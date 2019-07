5 jul 2019

Sabía, antes de comenzar su carrera como 'influencer', que ser hija de Kiko Matamoros y Makoke significaba estar, de manera inmediata, en el ojo del huracán de los usuarios de las redes sociales. Pero no le importó. Anita Matamoros tiene muy claro cuál es el camino que quiere seguir y no piensa renunciar a él por cuatro comentarios que traten de ser hirientes.

Ya lo ha afrontado más veces. Así que suponemos que no le dará la menor de las importancias a lo que ha podido leer estos días tras colgar una inocente imagen de sus vacaciones en Filipinas y hacer un comentario al respecto con una pregunta. Vamos, llanamente por tratar de interactuar con los que están al otro lado de la pantalla.

"Hoy hemos ido a cuatros islas y cada cual mejor. ¿Habéis venido alguna vez a Filipinas?", era el interrogante que lanzaba al lado de una foto en la que se la puede ver en bikini junto a una roca. Una de las muchas instantáneas que se llevará de recuerdo de estas vacaciones con David Salvador y en las que también está su hermano Javier Tudela.

No tenemos unos papis famosos que nos paguen todo en esta vida"

¿Qué es lo que ha ofendido tanto? Al parecer, que insinúe que todo el mundo puede permitirse unas vacaciones con todo este lujo. Eso es lo que se desprende de la inmensa mayoría de los mensajes que ha recibido. "No, no tenemos la suerte tuya, pero vamos a otros sitios que son también muy bonitos", "En los mapas de historia lo he visto, nótese mi desgracia" o "No, somos pobres", son solo algunos ejemplos de esa ola de críticas.

"No tenemos unos papis famosos que nos paguen todo en esta vida... Uno tiene que trabajar duro para llegar con algo de dinero a fin de mes" o "Pues los 15 días de vacaciones, que no dan en la mayoría de trabajos, con un sueldo mileurista, no da para mucha isla, disfruta tú que puedes, pero no necesito irme a Filipinas", entre los que hacen alusión al tema económico.

