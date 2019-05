13 may 2019

Hace apenas un año, Kiko Matamoros y Makoke pusieron fin a su relación después de 20 años juntos. Desde ese momento, no han parado de lanzarse dardos a la cabeza, día sí, día también, y su vida cambió, para siempre, por completo. Así, en esta historia de desamor hay una tercera persona que sufre por todo lo que ocurre en esta historia: su hija Anita. La 'influencer', que no suele posicionarse sobre el tema más de lo necesario, ha decidido contar a sus seguidores qué es lo único que pidió a sus padres tras el divorcio.

Anita contaba por redes sociales que ha viajado a Madrid para recoger un objeto muy bonito que para ella es "sentimental", y por ello ha querido compartirlo con todo el mundo a través de Instagram 'stories'. "Es un tema que no he tocado nunca por eso no sé si lo sabréis", comenzaba a relatar. "Mis padres se separaron este año y les sus alianzas para unirlas", contaba, detallando que para la ocasión había acudido a la misma persona que se les vendió, un amigo de la familia.

En el video, se pueden ver como los anillos, algo desgastados por el uso, han sido unidos para que, como ella cuenta, pueda ponérselo en el pulgar: "Una está agrandada y otra la han hecho mas pequeña", aseguraba, a la vez que confesaba que a pesar de que le encanta, pesan bastante. "Es un detalle que me parece bonito poder compartirlo", confesaba.

Sin duda, esto demuestra que, lejos de los rumores que ponen en tela de juicio la relación entre Kiko y su hija pequeña, aunque sus padres no quieran saber nada el uno del otro, la única hija en común de la expareja pretende llevarles siempre lo más cerca de ella posible.

