5 jul 2019

"Yo hubo una noche que llegué a pesar muchísimo, hace mucho tiempo. Y dije: 'Hasta aquí'. Llegué a pesar mucho y ahora estoy… en mucho menos (risas) La talla uso la de Zara Kids". Jorge Javier Vázquez advertía que, preguntar por el peso, es como hacerlo por la edad. Se resistía a decir cuánto ha perdido en este último años. Lo que sí hacía, desde el primer momento de ese encuentro con la prensa, era contar las claves de la dieta que ha seguido en el último año.

Junto a él, en el hotel Only You de Madrid, la doctora Electa Navarrete, referencia en estos momentos entre las 'celebrities' nacionales que quieren mantener la línea. Ellos, a dúo, nos explicaban en qué consiste el método PronoKalDefine. "Es un régimen fascinante: se pierde poco peso en poco tiempo, seis semanas, y lo que hacemos es tonificar. Es para personas que hacen mucho ejercicio y que quieren quitarse esa grasa localizada y tonificar. Bajamos centímetros, se hace una reeducación para comer…", explicaba ella.

Uso la talla de Zara Kids"

Jorge Javier, tras escucharla atentamente, replicaba: "Es la primera vez que me conservo tanto tiempo así. Yo que me he hecho todas las dietas del mundo, es la única que me ha dejado en mi punto de salida". Y daba con la tecla para que, al final, los resultados sean efectivos: "Cuando estás haciendo una dieta, lo que no tienes que esperar es doctoras con concesiones. Tú sabes lo que tienes que hacer, y para hacerlo bien, no te puedes engañar. Y creo que es lo que muchos nos hemos hecho a la hora de hacer dieta: engañarnos".

Jorge Javier Vázquez junto a la doctora Electa Navarrete en el Hotel Only You. pinit gtres.

El presentador reconoce que, este estilo de vida que ya había adoptado, le ha venido muy bien en su recuperación tras ese ictus con el que nos dio un susto el pasado mes de marzo. "Me ayudó muchísimo a recuperarme del ictus el llevar una vida muy normalizada", se sinceraba, añadiendo: "Cuando quieres cuidarte, no puedes estar todo el día comiendo de restaurante con su postre. Eso no puede ser. Y que cuando empiezas a cumplir años, el cuerpo es menos agradecido. De por sí mi cuerpo nunca ha sido agradecido y hay que apostar por la salud".

A un paso de Honduras

Además de hablar de su dieta, Jorge Javier analizaba el papel de Isabel Pantoja en 'Supervivientes'. "Me ha sorprendido que haya llegado hasta aquí. El debate de si se la ha favorecido o no, es ya como aburrido. Yo qué sé... Lo que está claro es que esta es la edición de Isabel Pantoja, porque jamás nos hubiésemos pensado que fuese a estar en un programa de estas características. A partir de ahí… El público decidirá si quiere que gane o no, que quede finalista o no… Pero es que es algo único. Yo la veo finalista".

Jamás nos hubiésemos pensado que Isabel Pantoja fuese a ir a un programa como 'Supervivientes'"

Todo ello a pesar de todos los amagos que ha hecho de irse, semana sí y semana también. Algo que, ahora, en la recta final, ya es algo que no cree que se le pase por la cabeza a la tonadillera: "Ha llegado el momento en el que ya no se quiere ir. Queda una semana y ya ves la final. Ahora te da rabia que te echen, porque lo que quieres es ese momento mágico de llegar a Madrid en helicóptero. Bajo ningún concepto ahora va a abandonar".

Y, ojo, porque reconoce que ha estado a punto de coger un avión y plantarse en Honduras. Por probar la experiencia. "Ya que es una edición especial porque está Pantoja, decía: 'Me planto allí una semana en el Palafito y pruebo'. Estaba casi convencido…". ¿Qué pasó? "No he ido porque la logística es complicadísima, se tarda veintipico horas en ir para estar como un día o dos… Una vez dije que voy y luego pensaba en el programa: '¿Qué he hecho? Los bichos al dormir, los cangrejos, el calr… Y dije que ya en otra edición'".

Cuando cancelé 'Grandes éxitos', me pasé una semana llorando en casa"

Quizás le hubiese venido bien para coger aire en un año en el que tuvo que hacer frente a algo tan complicado como renunciar a su 'Grandes éxitos', la función con la que estaba triunfando por España hasta que tuvo el problema de salud. "Tuve sensación de fracaso y derrota al cancelar. Cuando tuve que tomar la decisión, pasé una semana llorando en casa, porque coincidió con la baja por la enfermedad. Ha sido una de las peores cosas a las que he tenido que hacer frente en esta temporada". Para quitarse la espinita, volverá a las tablas en marzo de 2020. Lo hará a las órdenes de Juan Carlos Rubio, en 'Desmontando a Séneca'.

Vázquez asegura que, ahora, se encuentra bien, pero con cautela. Porque la experiencia le ha enseñado que "aprendes que no vale de nada plantearse nada, porque nunca sabes lo que va a pasar. Está bien hacer planes, pero sabiendo que, a lo mejor, no se cumplen". Una reflexión tras la que, por fin, desvelaba de cuánto ha sido esa bajada de peso: 11 kilos antes de ponerse en las manos de PronoKalDefine y cuatro más, en un mes en pleno verano, tras ponerse bajo la supervisión de la doctora Navarrete.

Después de eso, mucha constancia para mantenerse. Lo mismo que ha hecho para seguir siendo una de las grandes estrellas de nuestra televisión: "Quiero ser la Nacha Guevara de España".

Más noticias sobre Jorge Javier Vázquez...

- Gema López abandona 'Sálvame' por Jorge Javier Vázquez

- El tonteo de Jorge Javier Vázquez con Fabio en directo

- Jorge Javier Vázquez y el pequeño Nicolás tienen un encontronazo en 'Sálvame'