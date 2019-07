5 jul 2019

Es el pan nuestro de cada día. Cristina Pedroche hace un comentario o una declaración -hace unos días, estas sobre la menstruación y los hombres-, y se le echan encima. Si lo que hace es publicar una imagen en sus redes sociales, también encontrará, siempre, a alguien que encuentre por donde atacarla. En esta ocasión, estamos ante el segundo de los escenarios.

La presentadora colgó hace un par de días una imagen en topless y en actitud sensual, acompañando a la imagen de un breve texto que no tenía mucha vuelta que darle: "Ey, que ya ha llegado el verano. Toca refrescarse". Una foto que, a primera vista, poco podía tener para sacarle punta.

Pero lo había. Porque cuando se trata de Pedroche, parece haber una legión de 'odiadores' profesionales al acecho, detrás de una esquina del universo virtual, para incomodarla. Porque, aunque no entre al trapo en este tipo de juicios absurdos, no tiene que ser agradable tener que leer según que cosas...

"Ya no sabes qué hacer", "Qué niña más pesada", "El caso es llamar la atención como sea" o "Qué pena das", es una primera tanda de los comentarios, claramente tirados para herir a la vallecana, que podemos encontrar junto a esa imagen en la que, además, Cristina reconoce el trabajo del equipo que había ocnfeccionado el 'look' y realizado la instatánea.

Tiene más ropa ahora que en las Campanadas"

Otros se dedicaban a hablar sobre la conveniencia o no de posar con más o menos ropa -un debate que ella ha zanjado ya tantas veces se ha puesto sobre la mesa por sus estilismos en las Campanadas-. "Estás 'to' el día en cueros, hija", "Lo tuyo es enseñar tu cuerpo" o "Tiene más ropa ahora que en las Campanadas...", escriben algunos.

Y hay un tercer bloque de críticas que van orientadas a la naturalidad de la foto o no. A si hay un retoque de Photoshop: "Está muy retocada", "Esa cintura lleva retoques de Photoshop. Tú no tienes cinturita", "Si la foto fuera real.... Más carnaca no te pueden quitar. Te conozco en persona y esa no eres tú

Todos sabemos lo que va a hacer ella con los dardos en uno y otro sentido: pasar olímpicamente y seguir colgando lo que le apetezca en cada momento. Y hace bien.

