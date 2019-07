5 jul 2019 sara corral

Tras su paso por 'Gran Hermano VIP', Tony Spina y Makoke han empezado una relación que se encuentra en pleno auge, y es que parece que la pareja está más feliz y emocionada, tras haber superado la polémica con la que se han visto rodeados donde estaba implicado también el exmarido de Makoke, Kiko Matamoros.

La relación entre el colaborador de 'Sálvame' y la exconcursante de 'Gran Hermano', es cada vez peor, a pesar de haber compartido muchos años de relación y tener una hija en común.

Ayer, el plató de 'Sálvame' volvió a incendiarse tras la declaraciones de Tony sobre Matamoros, "yo no he empezado ninguna batalla, yo solo me he defendido", a lo que Makoke se sumaba diciendo que ella no quería saber nada de su exmarido, y que solo tendría un acercamiento con él por su hija Ana.

Además, la pareja ha comentado que estará todo el mes de agosto disfrutando de unas maravillosas vacaciones juntos, en las que Tony conocerá a su suegra.

Kiko ha explotado acusando a Tony de tener "más cara que espalda", y se ha dirigido directamente a él diciendo: "Mira chavalín, que tú me digas a mí que yo soy un fracasado, cuando yo tengo lo que tú has querido tener y no tienes, y tú tienes lo que yo no he querido tener, me parece un poco raro, háztelo mirar".

Y ha puesto punto y final al tema diciendo: "Menos empresas y menos rollos, sé un poquito más serio y no me provoques chaval porque no te voy a pasar ninguna".

