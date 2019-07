5 jul 2019 sara corral

Mila Ximénez ha confesado estar atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, es por ello, que la gran polémica en la que se ha visto rodeada tras la boda de su compañera y amiga, Belén Esteban, la paciencia de la colaboradora se ha esfumado llegando a amenazar con abandonar el programa 'Sálvame'.

El enfrentamiento en directo con la propia Belén Esteban sobre las especulaciones sobre la falsa amistad con Mila, hicieron que se vivieran grandes momentos de tensión en el plató.

"Me siento atrapada. Necesito estar más tiempo conmigo. No quiero sufrir más. Quiero otra vida que no sea esta. Esto se suma a cosas personales y a cansancio. Tal vez estoy pasando por un momento de depresión o cansancio. Me cuesta mucho venir, no tengo ganas de nada. Llego a casa y cierro con pestillo y pongo la alarma. No paso ni por el salón, me meto en la habitación. No cojo ni el teléfono a nadie", sentenció la colaboradora en directo

A pesar del gran enfrentamiento, al finalizar la emisión del programa, como es de costumbre, todos los colaboradores fueron a tomar algo juntos a un bar cerca de a las instalaciones de Mediaset. Fue allí donde se pudo observar a Belén y a Mila hablar tranquilamente y reírse, incluso, con una actitud muy cariñosa por parte de la princesa del pueblo, algo que ha incendiado las redes que las acusan de "farsa".

Tendremos que esperar a que ambas colaboradoras se manifiesten frente a este asunto.

