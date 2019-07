5 jul 2019

Todo el mundo piensa, después de ver el vídeo de Raquel Bollo con Payasín, que se volvió loca. Las risas desatadas en Twitter, hacía mucho que 'Sálvame' no conseguía algo así. Nadie se lo explica aunque ella misma dice que estaba nerviosa y harta de tanta tensión.

Lo cierto es que Raquel Bollo está pasando unos momentos muy tensos en 'Sálvame' desde que se dio a conocer que su hija Alma está embarazada. ¡Raquel Bollo va a ser abuela! Quién se lo iba a decir tan pronto. Y, si así reacciona a Payasín, imaginárosla cuando esté su nieto o nieta liándola de alguna forma inesperada. Ojala un vídeo de ese momento también para volver a hacerlo viral.

Sus tensiones no vinieron por la noticia de que sería abuela. Eso sin duda sólo le ha hecho feliz aunque ha confesado que se ha sentado a leerle la cartilla a su hija. El problema ha sido el maravilloso colaborador Gustavo González que se ha dedicado a decir que estaban planeando una portada, que iban a vender su vida y que ya lo habían hecho antes. Y aunque en parte nada le quita razón, esto tiene a Raquel Bollo muy nerviosa los últimos días en plató.

Tanto que no ha podido con la visita de Payasín y el susto se lo llevó él mismo. Sí, el famoso Payaso que antes era vip en 'GH' ahora tiene las puertas abiertas de todo Telecinco. Pero Raquel Bollo más. Así que cuando Payasín entra con la misma tarta con la que le causó una lesión a Carmen Borrego, y se sienta al lado de Raquel Bollo, ha tomado una mala decisión.

El autotartazo de Raquel Bollo y Payasín pinit MEDIASET

De repente, entre tanta tensión Raquel Bollo no puede más y se lanza a la tarta de Payasín. Sí, sí, lo que estás leyendo. Raquel Bollo no puede con la incertidumbre y se lanza a darse ella misma con la tarta que trae Payasín. La cara de Payasín es un poema y los gritos de los colaboradores que no pueden estar más felices de no llevarse un tartazo hace que la risa se desate con más ganas.

