6 jul 2019

Llegan malas noticias para Maggie Civantos. La actriz pedía hace unos días ayuda a través de Instagram para localizar a su tío, desaparecido misteriosamente. A pesar de llevar buscándole desde el pasado 20 de junio, no se ha encontrado a José Martín Gálvez,de 66 años, hasta ahora, siendo un desenlace fatal.

Según han apuntado fuentes de la Guardia Civil, el cadáver del tío de la actriz fue hallado el pasado viernes en el maletero de un coche en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria. Al parecer, el cuerpo no presenta signos de muerte violenta.

Aunque por el momento Maggie Civantos no se ha pronunciado, no hay duda de que este se trata de un duro golpe para la actriz depués de que afirmase a través de las redes sociales: "Es mi familia. Y no saber nada de él desde hace una semana es terrible".

