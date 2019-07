6 jul 2019

Siguiendo la estela de su madre, Isabel Preysler, Tamara Falcó se ha convertido en una de las 'celebrities' del momento. Debido a ello, la 'socialité' ha sido entrevistada por Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'.

Ha sido la segunda entrevista en la que Bertín y Tamara se han encontrado. Pero también ha sido una ocasión para conocer todavía más a la reina del corazón, su madre. "Discutimos muchísimo, pero nos reímos de las cosas. Me lo paso genial con ella, de hecho, vivo con ella. No me puedo imaginar el día que me falte", confesó Tamara, y relató también: "Mi madre es súper borde en los aviones. Cuando le habla el de al lado lo mira con cara de asco".

En un momento del programa, el entrevistador se ha convertido en entrevistado. Tamara Falcó le ha hecho algunas preguntas que le han sacado los colores, como: "¿Te ha gustado en algún momento mi madre?". Con una sonrisa, Bertín ha respondido: "No la he visto yo muchas veces en mi vida, aunque hemos tenido uno o dos momentos muy simpáticos. De tu madre ha estado media España enamorada, no sería raro".

También le ha lanzado una pullita al cantante: "Tú sonríes mucho, pero debes tener un carácter...". Más allá de las bromas, Bertín se ha sincerado con la hija del Marqués de Griñón y le confesó la complicada relación que vivió con su padre "por ser demasiado estricto".

