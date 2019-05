3 may 2019

Tamara Falcó ha sido la primera concursante confirmada por TVE para la nueva edición de 'MasterChef Celebrity'. La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó firmó esta misma semana su participación en la cuarta edición del popular concurso de talentos de TVE, después de superar las pruebas. Las grabaciones comenzarán en las próximas semanas y se emitirá, previsiblemente, después del verano. De esta forma, la 'it girl' cumple su deseo por demostrar su destreza en los fogones y se convierte en el fichaje estrella del programa que volverá a contar con Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera como miembros del jurado y presentadores. No es la primera experiencia televisiva de Falcó. La diseñadora ya se ganó al público con su personality show en COSMO, 'We love Tamara', y pretende seguir explotando su naturalidad en televisión. Si algo ha demostrado es que sabe ganarse a la audiencia con su espontaneidad, por eso su participación en este concurso será de las más recordadas.

En declaraciones exclusivas a Corazón, Tamara Falcó reconoce que es "un gran reto" y se declara fan de la gastronomía. "Siempre me ha gustado la cocina", aunque afirma que "no tengo mucha práctica". Está decidida a hacerse con el primer puesto y, por eso, se ha buscado un profesor de excepción, un cocinero con dos estrellas Michelin. La diseñadora reconoce "estoy dando clases en el restaurante de Paco Roncero para prepararme este reto a full. Me hace mucha ilusión formar parte de esta edición de 'MasterChef'". La mayor dificultad será enfrentarse a Pepe, Samantha y Jordi, jueces implacables de este concurso. "Admiro mucho la trayectoria profesional de los jueces y sé que son estrictos, pero lo más importante es que voy a salir habiendo aprendido unas técnicas que puedo usar el resto de mi vida".

Elena Furiase ha sido confirmada como concursante. pinit gtres

Elena Furiase, confirmada en exclusiva, como concursante

Todavía no conocemos la lista completa de los famosos con los que se cruzará en el programa, lo que sí ha podido confirmar 'Corazón' en exclusiva es el nombre de una de las compañeras con las que tendrá de competir. Falcó se batirá directamente con Elena Furiase. La hija de Lolita Flores y Guillermo Furiase, que disfruta de la maternidad de su primogénito Noah, se convierte en la segunda confirmada oficial por parte de la cadena que ya ha anunciado que, poco a poco, irá desvelando más famosos que protagonizarán esta nueva edición.

