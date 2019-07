7 jul 2019

Domingo 30 de junio, 20:00 horas: cita para el concierto por la Paz, organizado por la Fundación Starlite, a beneficio de la Fundación Scholas Ocurrentes, del Papa Francisco.

Parece complicado definir un término tan profundo e inabarcable como: paz, sin embargo, para el Papa: "La paz es simple, es cristalina y se reduce solo a una palabra: sí o no". En el Wanda Metropolitano de Madrid, donde se celebró este gran concierto, solo existe el "SÍ", un "SÍ" unánime y con mayúsculas, "por" y "para" la Paz. Un "Sí" de muchos artistas que han querido prestar su voz y su arte para esta ocasión.

Miguel Poveda Había que estar aquí porque es obligación del ser humano intentar remover las conciencias y cambiar el mundo para mejor.

Carlos Rivera Cuando escuché hablar de la Fundación Scholas, me llamó la atención por ser un proyecto personal del Papa Francisco, en el que lo que interesa es el amor por la Humanidad, más allá de la religión.

Rosana Hay que estar siempre que haya que arrimar el hombro porque, aunque parezca mentira, todavía en el siglo XXI hay sitios donde la gente nunca lo ha pasado bien y eso hay que peleárselo más y con más insistencia

Alfred García Hay que estar aquí, porque la voz que tenemos puede servir para ayudar en causas tan importantes como esta.

Ainhoa Por muchísimos motivos, pero sobre todo, para apoyar a este maravilloso Papa, que tiene conciencia por la Paz, por la tolerancia y por la convivencia. Además, tenemos un grandísimo deber como adultos y como padres: dejar un mundo mejor a nuestros hijos.

Manu Tenorio Es un privilegio formar parte de esta iniciativa

Carlos Latre Hay que estar por los niños, por la educación… Porque a través de la cultura, del entretenimiento, de la sonrisa, de los sentimientos, del corazón, se educa de la mejor manera.

Sandra García San Juan (presidenta de la Fundación Starlite, organizadora del acto) Estoy de acuerdo en que es un término muy difícil de explicar, pero yo creo que, al final, tiene que ver con los valores. Cuando tienes unos valores sólidos como la tolerancia, el respeto o la convivencia, el entendimiento es mucho más fácil, porque ya no te sitúas en esos extremos en los que piensas: "lo mío es lo correcto, lo bueno y lo demás no vale". Me quedo con unas palabras que nos dejó grabadas el Papa Francisco: "En la vida, únicamente puedes mirar a alguien de arriba abajo, cuando estás ayudándole a levantarse". Cada persona es buena en algún aspecto y está aquí en el mundo para aportar algo. Si todos viéramos que en cada ser humano hay algo interesante, si nos focalizáramos en eso, en lugar de hacerlo en lo que nos separa… La diversidad es la que crea y aporta riqueza.

Carlos Latre Tiene que ver con la palabra acción. La paz no es pasiva, es activa. Hay que hacerla, cantarla, reírla...

Carlos Baute Teniendo la paz, se tiene la felicidad. Más en mi caso, siendo venezolano, imagínate, estamos en busca de la libertad, pero queremos una libertad con paz, sin guerras ni sangre.

Ainhoa Arteta La palabra ‘Paz’ es enorme y profunda, pero la mejor manera de llegar a ella es a través de la cultura. Cada día tengo más claro que las personas que tienen un nivel de cultura elevado están en paz consigo mismas y con el mundo.

Manu Tenorio No se puede albergar ninguna idea de futuro, si la paz no nos impregna el corazón.

Rosana A mí definir ‘Paz’ no me parece sencillo, en absoluto. Y no me refiero a esos lugares conflictivos, en guerra, sino a esa paz del día a día, con los que tienes al lado, a la vuelta de la esquina o bajo el mismo techo... Ahora lo que existe es una sobredosis de violencia absolutamente gratuita e innecesaria. Por eso creo que celebrar un concierto por la paz nunca sobra.

C. Hay algunos conceptos que se están repitiendo mucho esta noche: "Convivencia, tolerancia, respeto"…

Carlos Rivera Son palabras que deberían estar en un decálogo, sumándole otros términos necesarios para que nosotros, como seres humanos, convivamos y podamos vivir en armonía. Porque el mundo va de cabeza y necesitamos todo lo que cada uno pueda aportar: respeto, amor, humildad, saber que todos somos diferentes y reconocer que eso es lo que nos hace únicos.

Carlos Latre A mí me suenan a sonrisa, algo importantísimo, porque como decía Chaplin: "Un día sin sonreír es un día perdido".

Rosana Son palabras que deberían ser normales, pero estamos acostumbrándonos, de una manera tan fría y tan fea, a que lo normal sea el malestar, la violencia y el caos, que estamos llamando especial a lo que debería ser habitual.

Manu Tenorio Son valores que tienen que calar en la sociedad, no solo por nosotros, sino por nuestros hijos y todas las generaciones venideras.

Alfred Son palabras que oímos cada día y parece que pierden importancia, ya que las usamos para poner ejemplo de lo que tendríamos que hacer, en lugar de utilizarlas con ejemplos y con acciones.

C. Este concierto benéfico lo que busca es recaudar dinero para construir escuelas en todo el mundo… ¿Es la educación una buena aliada para la Paz?

Alfred La educación es la base de todo. Con la educación nos hacemos más fuertes. Es el pilar de la Paz, pero también de una sociedad más preparada y con más recursos.

Carlo Latre La cultura es la mejor aliada para todo. Creo que muchos de los problemas que tenemos en el mundo tienen que ver con la cultura.

Manu Tenorio Es la piedra angular para forjar a las personas en la paz.

Ainhoa Arteta La educación es una buena aliada para la humanidad. Cuánto mayor nivel de cultura hay en un pueblo, menos violencia existe.

Rosana Sí, pero siempre que hablemos de ‘buena’ educación. Creo que es importante colocar ese adjetivo delante.

S. García-Sanjuan Es la mejor aliada de la paz, del crecimiento, de que la gente evolucione. La educación es un proceso más lento, pero más efectivo

C. José María del Corral es el presidente de Scholas y se le nota que hoy está viviendo un día muy especial…

J.Mª del Corral Es un día emocionante, porque este sueño que comenzó, junto al Papa Francisco hace 20 años, hoy se ve claramente cumplido: tantos artistas unidos al grito de los jóvenes por un mundo en paz e integrador.

C. Le he oído decir que "el que educa cantando, educa mucho más"…

J.Mª del Corral El canto es natural y la expresión del canto es la expresión del corazón. El Papa dice que a la educación actual le sobra cabeza y le falta corazón.

Miguel Poveda La música no entiende de razas, ni creencias, ni sexos, ni ideología…La música es la que mueve los cimientos del alma, sentimientos bonitos que nos hacen ser mejores.

Sandra Es el idioma universal.

J.Mª del Corral El corazón tiene mucho que decirle a la educación y lo hemos cantado entre todos.

