2 jul 2019

Acabaron dándose un abrazo, pero lo cierto es que entre Violeta Mangriñán y su ex, Julen, hubo un momento de tremenda tensión durante su reencuentro en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Era la primera vez que se veían cara a cara tras la salida de ella de 'Supervivientes' y él no dudó en decirle lo que le parecía mal del concurso que ha hecho.

Eso sí, esos momentos de tensión tuvieron lugar detrás de las cámaras, sin que nadie -salvo unos pocos provilegiados amantes el morbo, se percataron-. Ante los ojos de la audiencia, él le echó en cara la manera en la que le había dejado y cómo le había sustituido por Fabio en la isla, pero eso no fue nada para el cruce de reproches que se dedicaron después.

"He venido aquí a defenderte. Cuando pasó lo de Fabio me llamaron de 'Sálvame', de 'Viva la vida', de todos lados… y he dicho que no, que solo venía aquí", eran las palabras de un muy dolido Julen, a las que ella contestaba instándole a tener una conversación fuera de la televisión. "¿Y qué me vas a decir? Tú ya estás con otro…", era su respuesta, que se encontraba con la réplica de Mangriñán de que él estaba con varias...

Lejos de apaciguarse los ánimos, el ambiente entre ellos se caldeaba. "Lo único que quiero es que sepas que yo no hice nada con maldad. Me pasó así. La segunda vez que me dejaste a los dos días estabas con dos tías en Amsterdam", manifestaba Violeta.

A pesar del abrazo y de esa declaración de que ambos se han querido como a nadie en el mundo, sus posturas, a día de hoy están muy alejadas. Parece que su tiempo como pareja tocó a su fin para siempre. Al menos, a corto plazo.

