7 jul 2019

Violeta Mangriñán es una de las concursantes de 'Supervivientes 2019' que más ha dado de qué hablar. Desde sus problemas de salud hasta la pasional noche de sexo que vivió con su novio, Fabio.

Hace tan solo unos días, la exconcursante ofrecía una entrevista en la revista 'Lecturas' donde afirmaba que había crecido entre violencia y gritos, llegando incluso a denunciar a los 20 años a su padre. Al ser preguntada por ello durante su visita a 'Sábado Deluxe', Violeta se desmoronó.

"Lleva días sin hablarme, hoy le he enviado un mensaje y me ha dicho que no me perdona lo que he hecho, que me agradecería que no le volviese a nombrar y que espera que me arrepienta algún día", comenzaba confesando entre lágrimas.

Al parecer, su padre es "una persona bien vista" y sus declaraciones en la entrevista pueden haber dañado su imagen. "Me ha dicho que algún día me arrepentiré de lo que estoy haciendo en televisión", ha declarado. Además, ha añadido que su padre es su "talón de Aquiles".

Más noticias sobre Violeta...

- Violeta Mangriñán, hospitalizada

- La tremenda bronca entre Violeta Mangriñán y su ex, Julen

- La reacción de Julen a la escena de sexo de Violeta y Fabio en 'Supervivientes'