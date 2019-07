9 jul 2019

Cristina Pedroche lo ha vuelto a hacer. Sí. Ha desatado las críticas más duras en Instagram por una foto con escotazo dentro de un atrevido body de cuero. Y está espectacular pero es Cristina Pedroche y, cómo no, los 'haters' han salido a llamarle de todo.

"A mí me gusta pensar que todos me ven como igual", decía la periodista en su última entrevista en 'Retratos con alma'. Pero ella sabe que no es así y reconoce que recibe comentarios negativos. "Las redes sociales tienen un sesgo machista. Yo puedo estar en la playa con mi marido haciendo topless y yo en mis pezones me tengo que dibujar dos estrellitas y él no", decía reconociendo que "las críticas son más duras y más malas".

“Yo puedo subir una foto en bikini como cualquier persona que va a la playa y a la piscina. Tengo muchos comentarios buenos y positivos pero luego tengo los de "eres una buscona", de todo. Y leo bastante. Subo una foto y me van a llamar "guarra", "guapa", "tonta"". Y así ha sido. Esta vez la periodista lleva un body de cuero en el que luce un escotazo envidiable y eso es lo que ha desatado los comentarios más feos que ha recibido por un selfie tan normal como este.

"¿Pero qué mérito tiene esta niña a parte de enseñar su cuerpo?", dicen los más indiferentes a la trayectoria que tiene la Pedroche fuera de Instagram. Y ya no es sólo el escote y el cuero. Las cejas, las puntas del pelo… TODO. Se encargan de criticar cada detalle de la foto y ella… ella sigue compartiendo estas fotos tan maravillosas, y bien orgullosa de lo que es y lo que está haciendo como mismo confesaba en la entrevista. ¡OLÉ!

