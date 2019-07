9 jul 2019 sara corral

Chelo García Cortés ha sido una de las últimas expulsadas de 'Supervivientes 2019', y aun siendo así, ella se siente una auténtica ganadora, por ello, no ha dudado en hablar en contra de sus compañeras María Patiño y Gemma López, quienes no podían creerse lo ocurrido.

Estás, que consideran que se han dejado la piel para defender a su compañera y amiga, no dan crédito a lo ocurrido, y más dolidas que nunca, han roto su silencio creando una gran polémica.

Gemma ha sido la primera en manifestarse, no daba crédito de lo ocurrido y aseguraba que las palabras de su compañera no eran nada justas,ella se habría enfrentado a Mila Ximénez y a Jorge Javier Vázquez por defenderla.

"Dice que ha ido allí por valor y que quizás María y yo no lo tengamos. Chelo es mi amiga y yo la conozco la seguiré comprando, pero una vez más ha demostrado que de valiente no tiene nada. Para mí el valor es otra cosa, no es ir a un concurso por necesidad, porque ese no es su sueño, es su necesidad. Espero que esta Chelo nueva venga con una nueva visión más amplia y que ese valor lo emplee para que quien realmente le ha machado y quien realmente ha colado en Marta en ciertas tesituras que no he sido yo", alegaba.

"Yo he cuidado a raja tabla la promesa que le hice a mi amiga, cuidar de Marta", decía María, y sentenciaba: "Para mí, tener valor en la vida no es ir a un reality. Para mí, tener valor en la vida es mirar a la gente a la cara y decirles lo que de verdad piensas, y espero que Chelo algún día lo haga"

Tendremos que esperar para ver si la relación entre las tres colaboradoras se arregla, y si esto ha supuesto el final de su amistad.

