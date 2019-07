10 jul 2019

Compartir en google plus

Isabel Pantoja ha tenido que abandonar el concurso de 'Supervivientes' por motivos de salud. Gracias a su transparencia y sinceridad, hemos podido conocer que su estado de salud es realmente grave y ahora, Chabelita Pantoja, lo confirma: "Estoy preocupada, tiene algo grave".

No es sólo uno el problema de salud de Isabel Pantoja. Muchos están asombrados, después de conocerlos, cómo es que se ha embarcado en la aventura de vivir un concurso de supervivencia que durante los 73 días que ha estado, le ha costado mucha salud. Y es que, aunque ha recibido críticas por sus estados de pasividad, entenderán que es normal que se cuidase más que el resto de concursantes, aunque eso invalide en parte su actividad en el concurso.

Raquel Bollo, una gran amiga desde hace años de Isabel Pantoja, reconocía en una pelea con Rafa Mora en ‘Sálvame’ que la tonadillera estaba muy mal. "Una persona que sabe lo que tiene, lo que padece. No es sólo en el momento de la cárcel. También tuvo que suspender un espectáculo porque se quedó sin musculatura sin poder ni caminar y estuvo mes y pico por un tratamiento que tiene, por el potasio, etc. ¿Ahora ella es tonta y no sabe que algo le está pasando y que algo va mal?", decía enfadada por las críticas que recibía.

Y es que ella misma ha contado en el programa que otro gran problema de la Pantoja son los triglicéridos que podrían provocarle un trastorno en el páncreas, además de los problemas de riñón que salieron a la luz en el programa de 'AR'. Tan grave es el estado de la Pantoja que a sólo una semana de finalizar el concurso tuvo que abandonarlo forzosamente: "Lamentablemente el incumplimiento en la dieta ha elevado, a niveles preocupantes, ciertos valores que han llevado a cambiar el tratamiento. La necesidad de un estricto control de la alimentación y el nuevo tratamiento hacen incompatible tu permanencia en el concurso".

No es la primera vez que abandona o cancela sus actuaciones e incluso su estancia en la cárcel se vio protagonizada por su salud. Tanto que cuando le dio el gravísimo ataque de ansiedad y depresión en 'Supervivientes' confesó que eso le recordaba a los años más duros de su vida. En 2015 su abogado comunicaba oficialmente tras su ingreso de urgencia durante su estancia en la cárcel: "La enfermedad se ha cronificado y a partir de ahora hay que evitar su progresividad. Para ello, deberá seguir una estricta dieta y tratamiento farmacológico".

Sin embargo, mirando al pasado, en 2001 permaneció 12 días ingresada debido a una bajada de potasio provocada por el agotamiento físico y tuvo que cancelar varias actuaciones en el teatro Calderón de Madrid; en 2003 tuvo un edema en las cuerdas vocales; en 2006 canceló un espectáculo en el Palau de la Música de Barcelona por motivos de salud y en 2010 canceló 22 conciertos de Navidad sin dar más detalles de su grave estado de salud.

Más noticias sobre Isabel Pantoja

- Los verdaderos motivos del abandono de Isabel Pantoja en 'Supervivientes'

- 'Supervivientes': lo que el ojo no ve

- Chabelita quiere ser la nueva estrella del pop